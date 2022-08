Rodrigo Goldberg, ex director deportivo de la U: “Me junté tres veces con Marcelo Díaz; teníamos una posibilidad, pero parte de la dirigencia lo rechazó”

Rodrigo Goldberg, ex director deportivo de Azul Azul, sigue con atención la actualidad de Universidad de Chile. El exfutbolista se refirió al arribo frustado de Mauricio Isla, quien confesó que pese a sus ganas de recalar en el equipo de La Cisterna nunca recibió un llamado de la concesionaria que maneja al equipo laico.

“No he hablado mucho del tema de la U porque la gente se da cuenta de lo que está pasando en el club, con un período difícil. Me ofrecí a la U, quería volver a jugar en Chile y sentir lo que era estar cerca de mi familia, y no se dio por muchas cosas diferentes, el dinero no tiene nada que ver”, manifestó Isla, en diálogo con radio ADN.

Isla insistió en que el aspecto económico no influyó en su decisión de llegar a la precordillera. El interés de los cruzados en conseguir su fichaje terminó siendo clave para que el jugador optara por sumarse al conjunto de Las Condes, que hoy tiene a Ariel Holan en la banca. Su deseo de salir de Flamengo para estar más cerca de su familia, también fue clave.

Goldberg, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT, lo comparó con la situación que vivió en su condición de director deportivo cuando intentó cerrar el retorno de Marcelo Díaz. “Desconozco el caso de Mauricio (Isla). La información que yo tengo es que en la U no lo querían, porque ya tenían un jugador en esa posición. Desconozco el tema económico en ese caso en particular. Pero cuando un jugador de esa talla quiere venir a mi club, uno hace lo posible para que venga”, dijo de entrada. “Me costaría entender que un gerente técnico o u técnico no quiera a Mauricio Isla. Pero cuando de adentro te bajan el dedo, no hay mucho que hacer”, señaló el ex delantero.

El ex director deportivo puso como ejemplo la situación que vivió con Marcelo Díaz. “Muchas veces chocas con interés de otras personas que para dentro dicen una cosa y para fuera dicen otra. Está el caso de Marcelo Díaz. Me junté dos o tres veces con Marcelo, teníamos una posiblidad, pero cuando lo propusimos fue ‘no, no, no’”, revela Goldberg.

Para cerrar, el ex director de la era Heller aseguró que la llegada de Sartor a la concesionaria terminó de lapidar el retorno del jugador formado en el club azul. “En ese momento ya llegaron los nuevos controladores y no querían a nadie. Eso se podría haber hecho de una manera más sincera porque yo con Sergio (Vargas) quedamos como chaleco de mono, como que no los queríamos traer. Y era todo lo contrario. Nosotros nos juntamos con Marcelo Díaz personalmente, con su agente varias veces, y efectivamente era mucha la distancia que había, pero existía la posibildad de hacer algo. De adentro nos bajaron el dedo y no se pudo”, dijo.