Mauricio Isla revela por qué no llegó a la U: “Me ofrecí, quería volver a jugar en Chile; el dinero no tiene nada que ver”

Mauricio Isla reveló el motivo por el cual no fichó por la Universidad de Chile en su regreso a suelo nacional. El carrilero derecho, integrante de la Generación Dorada de la selección chilena que ganó dos Copa América, habló sobre su frustrado arribo al cuadro azul, del cual ya ha manifestado ser hincha. Finalmente, el Huaso firmó por la Universidad Católica, equipo en el que se formó como futbolista.

El ex Juventus expresó que el mal momento de los laicos en el último tiempo, en el que incluso han peleado por no descender en 2020 y 2021, influyó para que el club no se interesara en sus servicios. Dijo, además, que él se contactó con el club con el fin de poder convertirse en refuerzo de la escuadra que hoy dirige Diego López. Sin embargo, no tuvo éxito, por lo que se decidió por la UC, conjunto que sí se acercó a él para hacerle una propuesta formal.

“No he hablado mucho del tema de la U porque la gente se da cuenta de lo que está pasando en el club, con un período difícil. Me ofrecí a la U, quería volver a jugar en Chile y sentir lo que era estar cerca de mi familia, y no se dio por muchas cosas diferentes, el dinero no tiene nada que ver”, manifestó Isla, en diálogo con radio ADN.

Isla insistió en que el aspecto económico no influyó en su decisión de llegar a la precordillera. El interés de los cruzados en conseguir su fichaje terminó siendo clave para que el jugador optara por sumarse al conjunto de Las Condes, que hoy tiene a Ariel Holan en la banca. Su deseo de salir de Flamengo para estar más cerca de su familia, también fue clave.

“No estoy en los 10 jugadores mejores pagados del fútbol chileno y en la UC me llamaron y visitaron durante tres días, eso me gustó mucho. Quería salir bien del Flamengo, uno de los mejores equipos de Sudamérica. Luché para salir de ahí y el único equipo se me acercó, con algo en la mesa y con largos años de contrato, es la UC. Era algo que tenía que aceptar”, dijo.

Finalmente, Huaso se refirió al trato que ha recibido por parte de los hinchas de su actual escuadra, asegurando que se ha visto asombrado por este, considerando su fanatismo por la U. De hecho, en su debut, frente a Unión San Felipe, por la Copa Chile, el lateral fue ovacionado por los simpatizantes de su club. Del mismo modo, afirmó que aún se encuentra en proceso de adaptación en el cuadro precordillerano.

“Estoy sorprendido de cómo me ha tratado el hincha de Católica dentro y fuera de la cancha, no me considero dentro de los mejores jugadores de la generación. He cometido errores, respeto y doy la vida por el club que estoy jugando más allá que sea hincha de la U. Estoy adaptándome a lo que necesitan los compañeros de mí y poder darlo en el fútbol chileno”, cerró el seleccionado nacional.

A sus 34 años, Isla vive sus última etapa en el fútbol profesional, en el cuadro de la franja. Su sueño de fichar por la U, en tanto, parece estar muy lejos de ocurrir, por no tratarse de algo imposible.