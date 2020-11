Rueda y su continuidad: “Todos los partidos que se pierden tienen ese riesgo”

En una muy breve conferencia de prensa, que no duró ni siquiera cinco minutos, Reinaldo Rueda analizó el complicado escenario que enfrenta la selección chilena, tras la primera derrota como visita ante Venezuela, por Eliminatorias,

“Antes que todo es un resultado adverso, que no lo esperábamos por la forma en que venía el equipo. Así es el juego y Chile no se pudo encontrar desde el primer minuto. No solo Guillermo, sino que varios hombres que en otras ocasiones muestran otro nivel no pudieron encontrarse", comentó.

Chile apenas suma cuatro puntos en cuatro fechas y complica su camino rumbo al Mundial de Qatar. Por eso, el DT asume que su futuro en la banca de la Roja puede estar en entredicho.

“Todos los partidos que se pierden siempre van a tener ese riesgo. En todo juego de selección nacional se expone uno. Estamos en ese camino que siempre es dificil. Ojalá podamos replantearlo el próximo año”, señaló.

Sobre la inclusión de Jean Meneses en desmedro de Fabián Orellana, el entrenador dijo que se ganó la titularidad por el buen trabajo hecho ante Perú. “La idea era mantener a meneses que había hecho un buen juego e incluir a Alexis, que diera un buen comportamiento en la ofensiva, también la participación de Pinares en la zona chilena", explicó.

Por su parte, el defensa Paulo Díaz no dramatizó. “Seguimos con las expectativas altas de querer ir al Mundial y queremos sacar lo máximo de puntos en los partidos que quedan”, dijo.

“Entramos dubitativos. No encontramos el juego que tuvimos contra Perú. Tuvimos el marcador en contra y no lo pudimos sacar de encima", finalizó.