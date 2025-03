¿Se va si pierde frente a Ecuador? Ricardo Gareca aborda su futuro en la Roja de cara al duelo clave en el Nacional

Ricardo Gareca enfrenta un momento fundamental este martes por las Eliminatorias. Chile tiene la obligación de obtener la victoria contra Ecuador para seguir en la búsqueda del repechaje.

A pesar de esto, el Tigre dejó claro cuál será su futuro en la Roja si es que cae en el Estadio Nacional contra la Tricolor.

“Uno tiene que ir paso a paso y ver. Hay un núcleo de selecciones que pugnan abajo. Unos para clasificar directo y otros para ir escalando. Uno a veces piensa en determinada cantidad de puntos, pero hay un montón de circunstancias. Hay campeones que mantienen ese análisis y otros que salen campeones con mucho menos. En cuanto a pronósticos, a suma, soy reservado. Sí en cuanto hay que sumar. Tenemos a Ecuador como inmediato y hay que sacárselo de encima”, apuntó.

Luego profundizó que “lo que menos quiero es una situación incómoda. Las cosas terminantes no existen en el fútbol. Lo que he manifestado es un deseo. Estoy muy cómodo, me atienden bien. Me gusta el país, los jugadores que hay. Respecto de eso, es un deseo personal. Lo que quiero es sacarme este partido de encima. Entiendo la presión que hay. Lo que quiero es que reine un ambiente tranquilo, bien. Y que podamos desarrollarnos con tranquilidad. No veo otro escenario”, enfatizó.

En cuanto a los cambios probables, apuntó que “En principio, no he confirmado nada. De haber alguna modificación, no tiene que ver con bajo rendimiento. Estamos conformes con lo que han dado. Por supuesto que tenemos que mejorar. Cualquier cambio que se dé obedece a lo que veamos del partido, nada más”.

Luego, Gareca fue instado a una autocrítica. ”La realidad es lo que acabas de decir. Eso nadie lo puede objetar. Es lo que toca. Por supuesto que tenemos autocrítica. Siempre hemos reconocido el momento que nos toca vivir. Eso no significa que no nos podamos recuperar. La podemos torcer. Tenemos la confianza que entre un grupo de selecciones, podemos pelear ese repechaje. No estamos tan lejos. Nunca hay que perder las esperanzas. No quedarnos en un análisis que será motivo para más adelante. Lo único que resta es recuperarnos. Y la posibilidad es mañana. Pero no desconocemos la realidad. El optimismo se fundamenta en que tenemos posibilidades todavía. Conozco el fútbol y sé que no hay que bajar los brazos”, apuntó.

Las opciones

“Ante Venezuela era difícil y lo sacamos. Respetamos a Ecuador. Valoramos lo que viene haciendo, pero en el medio están las posibilidades nuestras. Esperamos hacer un buen partido”, sostuvo.

“Son equipos que vienen haciendo una gran campaña. Con Paraguay nos faltó controlar la pelota parada, que nos puso en problemas. Paraguay tiene un alto porcentaje de goles así. En primera o en segunda pelota. Pero en cuanto a las transiciones, al juego, pudimos controlarlo. Y creo que estamos en condiciones de controlar a esas selecciones que tienen transiciones rápidas. También tenemos jugadores rápidos. Por ahí, algunas más acentuadas que otras. Son selecciones peligrosas”, valoró.

“Ganando. Ojalá lo podamos revertir desde el resultado y el rendimiento. Son estos partidos en que uno empieza a creer. De los partidos que Chile tiene que sacar adelante para creer, para fortalecerse. Es una final. Ojalá podamos hacerlo”, manifestó, respecto de cómo se imagina este martes.

La última alusión es al equipo de Beccacece. “Ecuador tiene jugadores rápidos, un técnico joven, posicionado en el medio internacional. De cuidado es todo, pero también tenemos lo nuestro. De locales, necesitamos hacernos fuertes. Esperamos tener una buena noche mañana”, sentenció.