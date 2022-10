Sebastián Miranda le responde a Gustavo Canales: “En ningún momento nos vimos sometidos”

El duelo de Universidad de Chile con Unión Española, válido por la semifinal ida de la Copa Chile, tuvo de todo. Menos goles. Los centrales de la U que salieron muy tempranamente por lesión o los cánticos de la barra azul a quién fuera su arquero, Miguel Pinto, sólo le dieron un condimento a la igualdad entre azules y rojos.

Sin embargo, ambas escuadras mostraron demasiados errores no forzados y poco peligro en las áreas. Era como si se estuvieran cuidando para la revancha del próximo miércoles. Aunque al final lograron calentar el partido con un entrevero entre los jugadores y las palabras cruzadas de ambos directores técnicos.

El primer golpe lo dio Gustavo Canales, quien aseguró que sometieron a los laicos y agregó muy enojado que “nosotros venimos acá en la fecha que ellos quisieron y con el respiro que ellos quisieron y fuimos superiores”. Luego agregó que para ellos no es tan importante definir de local, porque “intentamos hacer lo mismo en cualquier cancha y nuestro rendimiento no pasa por donde juguemos. Pasa más por la tarde o noche que tengamos en relación a las concreciones, por eso, nos vamos con la tranquilidad de que el plan de juego se llevó adelante y que quedan 90 minutos, por lo que -en la medida que seamos competitivos- nos quedaremos con el partido”.

Palabras que no le gustaron mucho a su colega azul y lo dejó claro en su rueda de prensa. “En ningún momento nos vemos sometidos”, dijo categórico y añadió: “Nos faltó tener tranquilidad en el pase final, en el remate al arco. Pero también me gusta que el equipo sea generoso y más allá de que no pudimos marcar, tuvimos buena rotación de pelota y habla del crecimiento que hemos tenido”,

Acto seguido, Miranda insistó en que “tuvimos una falla e el pase final o el resultado seria otro. Pero este partido me deja tranquilo, porque la llave está abierta y el domingo tenemos que dejar atrás definitivamente el tema del descenso y luego prepararnos para la otra semifinal”.

¿Qué pasó con los lesionados, Casanova y Domínguez? “La evaluación médica será mañana (jueves), pero ambas son contracturas y esperemos que no sean nada. Ninguno estará para el domingo, pero si para miércoles”, dijo el estratega universitario.

FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO

Assadi se quedó con las ganas.

La gran figura del Romántico Viajero fue Lucas Assadi, pero al joven talento no le gustó el empate. “Pudimos ganarlo al último, pero lo saldremos a ganar en la vuelta”, dijo el volante. Y luego agregó que “me molestó la inestabilidad de la cancha. Hace tiempo no jugaba en una que fuera rápida y barrosa y por eso nos costó un poco, pero después intentamos ganar el duelo”.

Por último, en el otro lado de la Jonathan Villagra concluyó que “en esta Copa hemos sacado buenos resultados y si bien, no venimos teniendo buenos momentos en el Campeonato Nacional, intentaremos definirlo en nuestra casa”.