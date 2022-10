Todo se define en Santa Laura: la U y Unión Española dejan un opaco empate en el sur

Por fin se abrió la llave de semifinales de la Copa Chile entre la U y Unión Española. Las cosas del fútbol chileno hacen que un duelo entre dos clubes de la capital se desarrolle en Talcahuano. Más allá de lo geográfico, los elencos ofrecieron un espectáculo muy poco atractivo desde el juego. Cualquier expectativa se fue al piso debido al pobre empate sin goles que se dio en la cancha de Huachipato.

Esta competición se convirtió en un bálsamo para laicos e hispanos, considerando la opaca temporada que han tenido ambas instituciones. Es la opción ideal para enmendar un camino lleno de relieves y, por cierto, para obtener un premio que genera interés: llegar a la Copa Libertadores 2023. Es la única ventana que tienen para tamaño objetivo.

La Unión Española de Gustavo Canales (que enfrentó por primera vez como técnico a su exclub) comenzó con presión alta, dificultando a la U en su elaboración. Como los azules no tenían mucho tiempo el manejo del balón, debían apostar por los pelotazos. El paso de los minutos ofreció un duelo de escasa claridad. Muchas imprecisiones en ambos lados.

La intensidad fue reemplazada por constantes interrupciones y por algunas polémicas vacías. En los ocho minutos, el juez José Cabero recurrió al VAR (en esta fase hay videoarbitraje) para ver un manotazo de Manuel Fernández sobre el Chorri Palacios, que no pasó a mayores. De igual manera, el delantero uruguayo repetidamente exageró las faltas de los rivales.

La U no lograba repetir las buenas actuaciones que tuvo hace semanas. Más bien, se parecía al flojo accionar que tuvo el fin de semana ante Everton. Por un lado, fueron los de Independencia los que tuvieron las mejores opciones para abrir la cuenta en este lapso. Piñeiro y Villagra registraron ocasiones, sin embargo no dieron con el arco. A su vez, el ariete Leandro Garate no tuvo su jornada más fina. Durante su estadía en la cancha, tendió a apresurarse en la definición.

Y por el otro lado, la suerte tampoco estuvo de la mano de los laicos, por las lesiones de Luis Casanova y Nery Domínguez, respectivamente. Miranda tuvo que gastar dos cambios por obligación, quedándose sin centrales. La U debió amalgamar “a la rápida” la pareja de Daniel Navarrete y Bastián Tapia.

En lo futbolístico, el encuentro ofreció muy poco. Los ataques en campo rival fueron imprecisos, sin generar una exigencia mayor hacia los arqueros. Los intentos de Unión se fueron diluyendo. Por el lado de la U, la primera de peligro recién llegó en el final de la primera parte (49′), con un remate elevado de Palacios. Miguel Pinto, golero titular de la visita, tenía un duelo aparte con la barra “local”, que le fustigó su pasado en Colo Colo mediante ofensivos cánticos. Ante cada toque de balón del portero caían las pifias.

El juego era tan discreto que cualquier elemento anexo sobresalía.

Entrado el segundo periodo, la visita perdió la pelota. Pese a los cambios de Canales, no fluía en ofensiva. El equipo de Michael Clark se acercaba al terreno contrario, aunque de manera estéril. Nada concreto. Podía poner a mucha gente, sin embargo carecía de puntada final. Mientras Lucas Assadi mostró pinceladas a cuentagotas (más en el primero que en el segundo tiempo), Darío Osorio pasó desapercibido.

Un partido que fue opaco terminó desordenado. Canales cambió a sus tres mediocampistas, pero las modificaciones no implicaron un revulsivo relevante. La sensación era que ambos firmaban el empate. La idea es llegar con vida a la vuelta de la próxima semana.

Lo que viene

La revancha de esta serie se disputará el próximo miércoles 2 de noviembre, en Santa Laura. Mientras tanto, Magallanes aguarda por esta definición, ya instalado en la gran final, preocupado por la última fecha del torneo de la B y con la primera opción de subir a Primera.

Pero antes de la vuelta, azules y rojos tienen desafíos en el Torneo Nacional. En el caso de la U, el domingo volverán a jugar en el estadio Huachipato, porque le corresponde visitar a los acereros, con el 99% de la permanencia asegurada. Necesitan un punto más para zafar definitivamente del fantasma de la B. Pese a que La Serena los puede alcanzar (está a seis), la pésima diferencia de gol de los papayeros le da aire a los laicos.

Por el lado de Unión, recibe a Coquimbo Unido, el colista. Eventualmente, si se dan algunos resultados, los hispanos pueden ser los verdugos de los piratas. Aunque un buen resultado se hace necesario para optar por un lugar en la Copa Sudamericana.

Ficha del partido

U. de Chile 0: C. Campos; Y. Andía, N. Domínguez (39′, D. Navarrete), L. Casanova (25′, B. Tapia), Mar. Morales; I. Poblete (72′, F. Gallegos), F. Seymour (72′, Mau. Morales), D. Osorio; L. Assadi; R. Fernández (72′, J. Fernandes) y C. Palacios. DT: S. Miranda.

U. Española 0: M. Pinto; J. Villagra, M. Fernández, T. Galdames, M. Larenas; D. Acevedo (56′, B. Rabello), S. Leyton (82′, L. Pavez C.), F. Masrri (68′, B. Galdames); R. Piñeiro (82′, I. Ibáñez), L. Garate (56′, O. Rivero) y B. Yáñez. DT: G. Canales.

Goles: No hubo.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Osorio (U); Villagra, Leyton, T. Galdames (UE).

Estadio Huachipato. Asistieron 6.453 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.