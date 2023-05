Selknam cae ante Yacaré XV y queda sin chances de avanzar a las semifinales del Súper Rugby Américas

Selknam no logra meterse en las semifinales del Súper Rugby Américas. Un partido intenso se vivió en el regreso de la franquicia nacional a La Pintana. El equipo chileno recibió a la escuadra paraguaya de Yacaré XV con la obligación de sumar un triunfo para seguir soñando con meterse en la semifinal. Además de ganar sus chances se basaban en que los guaraníes no sumaran en ninguna de las jornadas restantes. Ya no ocurrió.

El primer tiempo fue para el forastero, que logró sacar una ventaja importante y dejar el marcador 17-5 en su favor al momento de irse al descanso. Los chilenos eran golpeados en un encuentro que estaba marcado por las disputas después de cada punto. Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Bruzzone tuvieron una reacción notable en el complemento.

El trámite dio un vuelco a 10 minutos del cierre, cuando Videla adelantó a Selknam por 19-17. Sin embargo, en una de las últimas, la visita colocó el 20-19. Los chilenos cierran ante Peñarol, ya sin chances de entrar en la semifinal. La escuadra que ha hecho de local en Curicó y La Pintana se queda con 22 unidades. Yacaré XV, con este triunfo, suma 33.

Tras el choque, el capitán de Selknam, Santiago Videla, entregó su análisis a la transmisión televisiva. “Debemos aprender de lo que hicimos mal. Nos duele, pero el año es grande. No podemos bajar los brazos. Le pido perdón a la gente, creo que los defraudamos y no los representamos como debíamos. No estuvimos a la altura”, declaró.

“Queda un partido aún. Ojalá ganar en el cierre. Lo competitivo se acabó, pero no se le restamos la importancia al encuentro ante Peñarol. Esperamos irnos con un triunfo”, agregó.