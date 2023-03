“Selknam es una fábrica de jugadores”: Pablo Lemoine analiza la franquicia chilena y su importancia para el Mundial de Francia

El entrenador de los Cóndores es un tipo directo. De reflexiones profundas, pero ideas claras. Mantiene siempre la honestidad como su carta principal en la vida. Ya sea para dirigir a sus jugadores o para hablar de los procesos que lidera.

Es por eso que la charla que mantiene con La Tercera da con varías frases clave para entender el actual momento del rugby chileno y los resultados de Selknam en la primera edición de la Súper Rugby Americas. Conversación que se produjo luego de que el uruguayo haya sido parte del conversatorio deportivo “Caminos al éxito: selecciones mundialistas del hockey y rugby chileno” en la Universidad Andrés Bello.

“Se puede llamar Selknam, se puede llamar Cóndores o como quieran, pero en definitiva son los mismos jugadores que están trabajando para un proyecto que es el Mundial o el Panamericano, esos son nuestros grandes proyectos anuales. Pero esto deben ir de la mano de una construcción, de un trabajo físico, de una cantidad de tiempo que no se tuvo en otro momento, porque se dedicó a clasificarse al Mundial o clasificarse al Circuito Mundial de Seven”, arranca diciendo el Head Coach nacional al ser consultado por el actual desempeño de la franquicia chilena en la Súper Rugby Americas, donde suma tres derrotas y dos victorias.

E incluso va más allá y agrega: “Queremos llegar a junio (tres meses antes del Mundial comienza el trabajo de Cóndores como tal) con herramientas, con un envase que se le pueda llenar de cosas. El envase es el jugador que se preparó físicamente, individualmente, que trabajó su fortaleza mental para que cuando le comencemos a tirar estrategia y cosas para jugar los partidos, pueda retenerlas. Si nosotros tenemos un envase pinchado el contenido se cae, porque no tiene capacidad de resistirlo. Eso es lo que hace que en Selknam no se vea un equipo fresco, que pueda generar el desgaste físico que hacía los años anteriores. Esto es un proceso”, explica Lemoine.

Aunque pese a aquello, admite que el objetivo es ganarle a Yacare XV este sábado en Paraguay. “El rugby es un deporte simple en muchas cosas y ellos han sido abanderados en esa simpleza. Hay que recuperar las cosas simples, no seguir dando vueltas y buscando soluciones complicadas”, dice sobre los jugadores chilenos.

Pero uno de los puntos que más se tocan en la conversación es la nueva camada de jugadores que está llegando a Selknam. Lemoine admite que son una parte importante del proceso y que ilusiona ver cada vez más jugadores de gran nivel en las categorías menores, esperando su oportunidad.

“Hay muestras de que Chile puede producir jugadores, se abren puertas y hace que los jugadores ya no se vayan a jugar un cuadro de mal nivel a Europa solo por irse. La retención que estamos logrando, produce poder terminar una carrera universitaria, poder hacer un programa de alto rendimiento, ser un deportista profesional, hay un proceso que se logra y se crea. Eso es algo super importante porque nos permite mostrar que Selknam es una fábrica de jugadores, porque eso somos”, menciona el entrenador.

Reflexión a la que responde de inmediato. “Eso somos porque vienen con déficit en las categorías menores, con falta de competencia y hay que hacer toda introducción. Acá no es que un jugador llega y juega. Están lejísimos de ser jugadores y jugar. Hoy tenemos una cantidad de jugadores jóvenes que se están preparando, Ignacio González, Marco López, Simón Donoso, Norman Aguayo. Son chicos que visualizamos jugando la eliminatoria de 2027 y tienen 19 y 20 años. Me parece que son mensajes claros que los chicos están levantado la mano”, sostiene el seleccionador que llevó a Chile a su primer mundial de rugby XV adulto.

Finalmente, Lemoine hace una reflexión sobre lo que ha cambiado dentro de la disciplina desde su llegada. “El rugby chileno entrega mejor, los clubes entrenan mejor, son más responsables, entienden que las pretemporadas y post temporadas son muy importantes. Y esas cosas se han ido incorporando, no estaban acá. Antes se cortaba en septiembre, octubre y hasta marzo del año siguiente o mediados de abril no había rugby. Los clubes se desconectaban y ahora eso no pasa. Los campeonatos son más largos, hay mayor interacción de campeonatos, giras”, concluye.