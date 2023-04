Selknam no puede ante Dogos XV en La Pintana y suma una nueva derrota en el Súper Rugby Américas

Selknam vuelve a caer. Esta vez fue por 19-11 ante Dogos XV, en el Estadio Municipal de La Pintana, bajo la lluvia capitalina. La franquicia nacional suma una nueva derrota y sigue sumida en una mala racha de resultados, lejos del positivo arranque que habían tenido en el Súper Rugby Américas. El equipo chileno acumula seis derrotas consecutivas y está fuera de la zona de clasificación a la siguiente fase.

La primera fracción terminó con un 16-6 para la visita. En ese tiempo, Selknam se vio complicado. Algo que cambió en la segunda mitad. Los dirigidos por Nicolás Bruzzone fueron superiores y buscaron achicar el marcador.

Fue una tarea difícil y recién a diez minutos del cierre pudieron hacer un Try. Con esa jugada, el marcador quedó en 16-11. En la acción siguiente, Videla erro la chance de seguir acercándose. De esta forma, el encuentro culminó con un penal para Dogos XV, dejando el marcador 19-11 sobre el cierre. Tras el choque, hubo una disputa entre jugadores de ambos elencos. Una provocación de un visitante no cayó bien en Selknam y los ánimos se fueron caldeando. Sin embargo, el juez del partido intervino para que no pase a mayores.

En dialogo con la transmisión televisiva, Santiago Videla, el capitán de Selknam, realizó su análisis del nuevo tropiezo. “Es una dura derrota. Debemos mejorar mucho. Hemos trabajado y mejoramos en algunos elementos, pero estamos bajando en otros. Debemos tener un nivel más parejo. Nos concentramos, pero estamos luchando contra nosotros mismos”, dijo.