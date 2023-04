Súper Rugby Américas: Selknam cae ante el colista American Raptors

Arranco la segunda vuelta del Súper Rugby Américas con un pésimo resultado para Selknam. Los nacionales cayeron 26-22 ante American Raptors, el colista absoluto del campeonato, en la novena jornada.

El elenco chileno sufrió con el frío de Gleendale, Colorado. Los asistentes al Infinity Park fueron testigos de un intenso y trabado encuentro. Los dirigidos por Nicolás Bruzzone necesitaban un triunfo para así recortar distancia con Pampas y Yacaré XV, pero estuvieron lejos de eso. Con cinco duelos por jugar y dos equipos prácticamente dentro, la clasificación a las semifinales se ve cada vez más lejos.

No hubo dinamismo durante la primera parte. Mientras el conjunto nacional entró aletargado, la franquicia estadounidense se vio más cómoda. De hecho, arrancaron con ventaja gracias a un excelente try de Ethan McVeigh en el segundo minuto. No obstante, el juez uruguayo Francisco González desestimó la anotación debido a una falta previa en la jugada. Shawn Clark fue amonestado por cometer un peligrosa acción y dejó a su elenco con un hombre menos durante diez minutos.

Esto tampoco significó un envión para Selknam. Incluso, las cosas empeoraron a pesar de la superioridad numérica. En ese contexto llegó la lesión de Javier Carrasco, que debió ser reemplazado. Las bajas, siguiendo la tónica que se ha vivido en el certamen, volvieron a ser una complicación. Raptors nunca sintió la diferencia y se puso en ventaja gracias a un try del debutante Daytown Sheridan (12′). Lucas González perdió la posibilidad de estirar la diferencia.

Con el 5-0, los norteamericanos se hicieron fuertes, superando a los chilenos en todas las líneas. Sin embargo, en su mejor momento llegó el try de Diego Escobar, que igualó las acciones. Matías Garafulic tampoco logró convertir con su pegada.

La paridad duraría poco, pues Clark, que fue protagonista durante todo el encuentro, marcó por el carril izquierdo (29′). Esta vez el argentino sí logró ratificar su conversión. Un minuto después parecía llegar el empate. Lukas Carvallo se encontró con la ovalada y no pudo controlarla a la perfección. La capturó, siguió y marcó un nuevo try, pero el réferi anuló la acción. Los Raptors aguantaron la ventaja y el encuentro se fue al descanso ganando por 12-5.

Foto: Súper Rugby Americas.

En la segunda mitad las cosas no mejoraron. Es más, las descentraciones y los errores de los chilenos continuaron. A nueve minutos del inicio, McVeigh estiró nuevamente la ventaja en una gran jugada. En tanto, González falló con su pegada. No obstante, el transandino sumó tres puntos poco después.

La intensidad poco a poco comenzó a subir y los cambios ingresaron de gran manera, pero no fue suficiente. En el 58′, Gaspar Moltedo marcó en la primera pelota que tocó y entregó la ilusión para los nacionales. Garafulic confirmó con un gran remate. Sin embargo, el argentino volvió a marcar de a tres en dos ocasiones más, haciendo imposible la remontada. En el cierre, un try de Nicolás Herreros y otro de Ignacio Silva maquillaron el 26-22 final.