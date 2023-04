Claudio Borghi revela la llamada a Juan Román Riquelme para que recibiera a Matías Fernández en el Villarreal: “Me dijo ‘este es más raro que yo’”

Claudio Borghi es uno de los técnicos que marcó la carrera de Matías Fernández. Bajo la conducción del Bichi, el retirado futbolista alcanzó en Colo Colo la versión que lo llevó a ser el mejor jugador de América.

El nivel del calerano lo hizo rápidamente despertar el interés de clubes europeos. Fue Villarreal, que en ese momento tenía a Manuel Pellegrini en la banca, quien finalmente se quedó con sus servicios. A casi 16 años de la operación, el Bichi recuerda la salida de Fernández del Monumental.

“La gran discusión es si Matías se fue en un momento justo o si se fue muy temprano. Yo tenía dudas de que se fuera a un lugar donde no se lo entendiese, porque los técnicos no tenemos la obligación de acariciar a los jugadores...”, dijo el extécnico de la Selección Chilena, en conversación con Misión Deportes.

Tras arribar a España, el ex DT del Cacique aprovechó sus contactos para ayudar a la rápida adaptación de Matías Fernández. Llamó directamente a Juan Román Riquelme, una de las figuras del Submarillo Amarillo.

“Matías se fue al Submarino Amarillo y estaba Pellegrini. También hablé con Román Riquelme, que estaba ahí, y me dijo ‘no, este hueón es más raro que yo’. Él lo ayudó”, confesó.

Borghi aplaude la carrera del calerano, más allá de las críticas. El campeón de América con la Roja también sumó pasos por Fiorentina, Milan, Necaxa, Junior de Barranquilla, entre otros elencos. Se retiró la temporada pasada tras descender con Deportes La Serena, su último elenco profesional.

“Hizo una buena carrera. Mucha gente dice ‘yo esperaba más’, pero yo digo: ‘¿Por qué voy a tener que cumplir tu sueño más que el mío?’. Él hizo su carrera, más allá de cualquier cosa que pueda decir la gente”, complementó.

Para cerrar, el exfutbolista asegura no mantener ningún tipo de contacto con Fernández. “Es un chico muy querible, pero hoy no tengo ningún contacto con él. Es curioso. La última vez que lo vi fue en La Serena, pero no en una cancha de fútbol. Yo estaba jugando un campeonato de golf y él, como vivía ahí, me saludó”, cerró.