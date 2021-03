Selknam no puede ante la jerarquía de Jaguares XV en la Superliga Americana de Rugby

En la víspera parecía un partido muy duro, ya que Jaguares XV es el gran favorito para quedarse con la Superliga Americana de Rugby y ya en su debut había mostrado todo su poderío. Es por eso que el desafío para Selknam se veía muy complejo, lo que en la práctica terminó concretándose, pues cayó por un lapidario 8-65.

Desde un comienzo el cuadro argentino dominó el encuentro, a través de su velocidad en el desplazamiento de los jugadores y en la dinámica de su juego. A los 4′, un try de Martín Vaca adelantó a los transandinos, que luego aumentaron con un penal de Martín Elías (10′). Ocho minutos más tarde, un nuevo try, esta vez de Cancelliere, aumentó las cifras, mientras que Elías completó la conversión. A los 23′, descontó de penal Santiago Videla. No obstante, no sirvió de nada, ya que Castro consiguió anotar y Elías complementó.

Jaguares cerró el primer tiempo con un expresivo 37-3, sentenciando rápidamente el partido. Esta diferencia se acentuó en el segundo parcial, donde los visitantes administraron la intensidad, donde Cancelliere y Juan González fueron dos de los jugadores de mayor calidad de su escuadra. Poco pudo hacer el elenco chileno, que convirtió su único try a los 53′, a través de Maximiliano Filizzola.

Si bien el cuadro chileno tuvo más la pelota, esa tenencia no la pudo transformar en goles, lo que se fue transformando en impotencia, mientras que la visita desequilibró cada vez que logró acelerar.

Estadísticas

Selknam (8): 1. Iñaki Gurruchaga, 2. Tomás Dussaillant, 3. Matías Dittus; 4. Maximiliano Silva, 5. Javier Eissmann; 6. Bautista Stavile, 7. Ignacio Silva, 8. Nicolás Garafulic; 9. Lukas Carvallo, 10. Santiago Videla; 11. Julio Blanc, 12. Franco Velarde, 13. José Larenas, 14. Matías Garafulic; 15. Maximiliano Filizzola.

Ingresaron: 16. Raiumundo Martínez, 17. Salvador Lues, 18. Esteban Inostroza, 19. Clemente Saavedra, 20. Santiago Pedrero, 21. Martín Sigren, 22. Patricio Baronio, 23. Ignacio Albornoz.

Entrenador: Nicolás Bruzzone

Tries: Filizzola. Penal: Videla

Amarillas: Larenas, Albornoz.

Jaguares XV (65): 1. Federico Wegrzyn, 2. Martín Vaca, 3. Juan Pablo Zeiss; 4. Federico Gutiérrez, 5. Rodrigo Fernández Criado; 6. Francisco Gorrissen, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo; 9. Felipe Ezcurra, 10. Martín Elías; 11. Juan Pablo Castro, 12. Santiago Chocobares, 13. Agustín Segura, 14. Sebastián Cancelliere; 15. Juan Bautista Daireaux.

Ingresaron: 16. Beltrán Salese, 17. Francisco Minervino, 18. Joel Sclavi, 19. Franco Molina, 20. Lautaro Bavaro, 21. Gerónimo Prisciantelli, 22. Tomás Cubilla, 23. Tomás Albornoz.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Tries: Vaca, Cancelliere (2), Castro, González, Oviedo, Try Penal, Salese, Bavaro. Conversiones: Elías (3), Prisciantelli (3). Penales: Elías (2)