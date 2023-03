Sin su principal nombre en el extranjero: Paraguay tiene nómina para enfrentar a la Roja

El próximo lunes 27 de marzo, mismo día en el cual serán los sorteos de la fase grupal de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, la selección chilena enfrentará a Paraguay en el estadio Monumental, el que será la primera presentación del equipo de Eduardo Berizzo en 2023. Hace unos días se conoció de la convocatoria de los jugadores de la Roja que militan en el extranjero. Ahora fue el turno del rival. Hoy se conoció la lista de citados de Guillermo Barros Schelotto para su visita a Santiago.

Son 25 los jugadores nominados para el duelo ante la selección chilena, de los cuales seis corresponden al fútbol local: Aldo Pérez, de Guaireña; Iván Piris, Diego Gómez y Lorenzo Melgarejo, de Libertad; Derlis González, de Olimpia; y Robert Morales, de Cerro Porteño.

Los trabajos del equipo guaraní se inician este lunes 20. “La idea era tener siete días de entrenamiento, no solo jugar el partido. En junio vamos a tener más tiempo de entrenar y jugar partidos antes del inicio de las Eliminatorias”, declaró Barros Schelotto, que decidió disputar un solo encuentro para contar con más días de prácticas con el plantel.

Una ausencia importante para Paraguay es la del talentoso mediocampista ofensivo Miguel Almirón, figura del Newcastle. El futbolista ha sido parte importante de la gran campaña de las Urracas en la Premier League, que están en el quinto lugar de la clasificación, peleando por un cupo en la próxima Liga de Campeones. Barros Schelotto afirmó que sufrió una lesión en su club, lo cual lo deja fuera del amistoso. Además, tampoco estarán los mellizos Ángel y Óscar Romero, no convocados.

El que reaparece con la Albirroja es Robert Rojas, zaguero devenido en lateral, compañero de Paulo Díaz en River Plate, luego de superar una larga lesión. Quien también está es el joven delantero Julio Enciso, del Brighton inglés, el que no pudo jugar el Sudamericano Sub 20 de Colombia al no ser autorizado por su club.

Nómina de Paraguay:

Arqueros: Antony Silva (Puebla), Aldo Pérez (Guaireña) y Santiago Rojas (Tigre).

Defensas: Robert Rojas (River Plate), Omar Alderete (Getafe), Junior Alonso (Krasnodar), Iván Piris (Libertad), Fabián Balbuena (Corinthians), Gustavo Gómez (Palmeiras), Bruno Valdez (Boca Juniors) y Blas Riveros (Brondby).

Volantes: Diego Gómez (Libertad), Ramón Sosa (Talleres), Mathías Villasanti (Gremio), Matías Rojas (Racing), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Braian Ojeda (Real Salt Lake), Richard Sánchez (América), Alejandro Romero Gamarra (Al Taawon), Jesús Medina (CSKA de Moscú) y Matías Galarza (Vasco da Gama).

Delanteros: Lorenzo Melgarejo (Libertad), Julio Enciso (Brighton), Derlis González (Olimpia) y Robert Morales (Cerro Porteño).