¿Sirve la regla del Sub 21? Radiografía al minutaje de juveniles en 2024

El Campeonato Nacional 2024 es parte del pasado, desde lo deportivo (aún quedan resabios en materia jurídica). Uno de los aspectos que necesariamente debían sopesar los clubes y los entrenadores era lo referente a la presencia de los jóvenes. Las bases del certamen exigían una cuota de minutaje para futbolistas Sub 21, medida que ya se convirtió en una costumbre, en el afán de darle espacio a los nuevos talentos.

¿Sirve la norma para potenciar a los menores de 21 años? Quien puso la voz disonante fue Nicolás Córdova, el jefe técnico de las selecciones juveniles, quien también está al mando de la Sub 20 rumbo al Mundial 2025 de Chile. Fue en el Congreso Internacional del Fútbol, desarrollado en Santiago durante octubre, cuando expuso su crítica. “Si nos tenemos que poner de acuerdo realmente, es trabajo de nosotros y de los presidentes que votan. En qué queremos hacer con la regla o para qué la queremos. ¿Qué pasa con los jugadores? ¿Cuántos llegan a la Selección o siguen jugando de titular? ¿Cuántos se venden al extranjero?”, manifestó.

“Voy a ser antipolítico y no me importa, pero creo que no hay que tener regla. Me saco el escudo, pero porque los jugadores buenos juegan sin regla, juegan porque son buenos. Si ves los países que tienen juveniles de gran nivel no tienen regla”, añadió Córdova, justificando su postura de abolir la norma.

Las palabras del entrenador de la Roja Sub 20 dan pie para analizar cómo se dio la regla del Sub 21 en el Torneo Nacional recién finalizado (había que cumplir con 1.890 minutos). Una radiografía que da cuenta de varias cosas, tanto en la dificultad de algunos equipos en cumplir con la norma, como la presencia de los futbolistas por mérito o por obligación.

En lo referente a los clubes, lideró la tabla contable Unión Española, sumando 2.441 minutos. En esa dirección, sus jugadores más utilizados fueron defensas: Bastián Roco (1.395) y Valentín Vidal (1.264). Le sigue Universidad de Chile, con 2.430 minutos, mientras que el podio lo completa O’Higgins, con un total de 2.325 minutos. De los 16 equipos de Primera, seis superaron la barrera de los 2.000 minutos. Además de los recién mencionados aparecen Palestino (2.290), la UC (2.261) y Audax Italiano (2.006).

Lo llamativo de las cifras es lo complejo que le fue a Colo Colo cumplir con la exigencia, más aún considerando la historia del Cacique como club formador. Llegó a la cifra mágica en la última fecha, ante Copiapó, superando apenas por tres minutos lo exigido por las bases (1.893). De hecho, el jugador de los albos que más aportó fue Damián Pizarro, quien solo disputó la primera rueda al ser transferido al Udinese, sitio en el cual todavía no debuta de manera oficial. El joven delantero (categoría 2005) jugó 1.194′.

Luego de Colo Colo, los dos elencos con menor cantidad de minutos juveniles fueron los descendidos Deportes Copiapó (1.898) y Cobreloa (1.912).

Equipo Minutos Sub 21 Unión Española 2.441 U. de Chile 2.430 O’Higgins 2.325 Palestino 2.290 U. Católica 2.261 Audax Italiano 2.006 Huachipato 1.990 D. Iquique 1.970 Coquimbo Unido 1.968 Ñublense 1.954 Cobresal 1.941 U. La Calera 1.935 Everton 1.927 Cobreloa 1.912 D. Copiapó 1.898 Colo Colo 1.893 Fuente: ANFP

Los más usados

Respecto de los futbolistas Sub 21 más utilizados en el reciente Torneo Nacional, la distancia que marca Iván Román con sus pares es holgada. El zaguero de Palestino, de 18 años (categoría 2006), completó nada menos que 3.862 minutos. Se trata de la gran aparición de la temporada. El defensor, quien llegó a los seis años al cuadro árabe, es uno de los pilares de la Sub 20 de Córdova de cara al Mundial del próximo año, tomando camiseta de titular por mérito y no por obligación, lo que le da un plus a su presencia en el primer equipo.

Siendo titular tanto en la competencia local como internacional (Libertadores y Sudamericana), su nombre ya ha comenzado a ser sondeado por otros equipos. Eso sí, Iván Román renovó contrato con la tienda de colonia.

Quien le sigue en minutaje es Marcelo Morales, registrando 1.997 minutos con la U. A diferencia del ‘Charru’ Román, el lateral izquierdo es una pieza consolidada en Primera, tanto así que su futuro parece estar en el extranjero, toda vez que aún no renueva con los azules (la MLS es una opción).

El podio lo completa Flavio Moya, volante cedido de la U a Ñublense, quien jugó 1.980′ con los Diablos Rojos. Otros que destacan son Thomas Gillier, portero de Católica (1.800′), y Martín Mundaca, de Coquimbo (1.680′).