“Sos un mala leche, hijo de p...”: la noche de furia de Lionel Messi contra un árbitro en la MLS

Lionel Messi vivió una de las jornadas más complicadas que le han tocado en Estados Unidos. El transandino fue titular en el empate 1-1 entre el Inter Miami y Charlotte. Marcó el gol de su equipo, pero eso no fue suficiente para calmar su rabia. El astro argentino se enfureció por el arbitraje. El elenco donde también milita Luis Suárez, pese al enojo del rosarino, sigue liderando la Costa Este con ocho puntos de ventaja sobre Columbus Crew. A falta de tres jornadas para el final, el equipo dirigido por Gerardo Martino está cerca de conquistar el Supporters’ Shield, corona que se le da al mejor equipo de la temporada regular.

En el encuentro de este sábado, el ex PSG se salvó de la tarjeta roja. Quizás por las diferencias en el idioma. El argentino protestó por dos faltas no pitadas a favor de su escuadra. Luego de los reclamos, el silbante Ramy Touchan, le mostró amarilla. “Sos un mala leche, hijo de puta”, fue lo que le dijo el capitán de la selección argentina al juez. El Inter Miami estuvo cerca de ganar el duelo, en el duodécimo minuto de adición. Suárez, como en pocas ocasiones, erró el disparo dentro del área pequeña. El Pistolero también se enojó y pidió penal, pero el árbitro no tomó en cuenta sus quejas.

Otro elemento llamativo de la noche sabatina en Norteamérica fue la nueva celebración de Messi. Tras anotar el empate, el ex Barcelona emuló al superhéroe Iron Man en su festejo. La situación fue destacada en las redes sociales. No es la primera vez que el futbolista le hace un guiño a los personajes de Marvel. Desde que juega en Estados Unidos se ha inclinado por ese tipo de referencias. En otras ocasiones imitó a Spiderman, Thor y Black Panther.

Messi acumula tres goles desde que volvió de su lesión. Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

El futuro de la Pulga

En la previa del duelo ante Charlotte, el Tata Martino anticipaba la situación de la Pulga. “Messi llegará bien a los playoffs”, dijo. Desde que retornó de su lesión, el atacante ha jugado cuatro partidos y ya acumula tres goles. Llegó a 15 goles en la presente temporada. Suma el mismo número de asistencias en lo que va de liga.

En Argentina miran con atención el presente de su ídolo. De hecho, lo analizan pensando en el largo plazo. Por ejemplo, pese a que restan casi dos años, ya comienzan a preguntarse su con lo que exhibe en la MLS podrá llegar a disputar el próximo Mundial. “Creo que depende de él. Si él se ve bien físicamente y mientras tenga ganas, sienta que puede ayudar y quiere estar, perfecto”, señaló Julián Álvarez a ESPN.

“Resulta un poco raro porque han sido muchos años de que Messi está en la selección. La forma de jugar de la selección un poco se marca porque vos ya sabes por dónde se mueve él, el sitio en el campo que él ocupa”, añadió, en relación a una Argentina sin el rosarino.

Como reflejo de que está en la parte final de su carrera, Messi también comienza a desarrollar actividades fuera del campo, algo que hace algunos años parecía imposible. Ahora lanzó su propia productora audiovisual llamada ‘525 Rosario’. Una agencia con la que planea producir contenido del tipo de series de televisión o películas. La empresa será dirigida por por Tim Pastore, CEO de Smuggler.