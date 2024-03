“Sospechen lo que quieran, pero yo soy el DT”: las polémicas y pobres números de Eduardo Vargas que Ricardo Gareca ignoró para citarlo a la Roja

Este viernes Ricardo Gareca dio a conocer la primera nómina de su mandato en la selección chilena, con la que deberá enfrentar a Albania (22 de marzo) y Francia (26 de marzo) en dos encuentros amistosos. Si bien hay más de una sorpresa, uno de los nombres que más llama la atención es el de Eduardo Vargas, quien no goza de buen presente en Brasil.

“Ahora se está preparando con todo. Yo tuve un Zoom también con él y ya está recuperado. Resta nada más saber si va a continuar o no y si lo favorece o no el no jugar. Entonces, para ser tenido en cuenta en la Selección, va a ser importante que a él se lo vea en un ritmo. También puede ser que, a lo mejor, lo quiera ver yo en qué estado está. O sea, muchas veces puede ocurrir que un jugador que no juega en su club por equis circunstancias, a lo mejor puedo convocarlo para verlo, evaluarlo, e inclusive, que lo vean, que a lo mejor si está en buenas condiciones, pueda ser tenido en cuenta por algún club. (...) Tienen que considerar el gusto del entrenador también. Me gusta y lo quiero ver en estos dos partidos y también me interesa que lo vea la gente”, con esas palabras el estratega transandino argumentaba la inclusión de Turboman en la fecha FIFA.

De paso, lanzó un fuerte mensaje a los cuestionamientos que pueden existir por la nominación. “Lo respeto, ustedes (los periodistas) pueden sospechar lo que quieran, pero yo soy el técnico de la Selección”. “Nosotros elegimos de acuerdo de lo que nos gusta a nosotros, pero de las sospechas, estamos al margen. No entiendo. Nos contrataron para llamar a jugadores que tengan posibilidad de estar en la selección. A Vargas le pregunté si le interesaba la selección, en qué estado estaba y si estaba recuperado… Me dijo que sí”, aseguró.

“Lo que despierte la convocatoria correrá por cuenta de ustedes, del análisis de ustedes. A partir de ahí, yo no tengo más nada que decirles. La única misión mía es tratar de citar a jugadores que quiero ver y en qué momento están”, complementó.

Juega poco

Eduardo Vargas recaló en Atlético Mineiro de Brasil en 2020 proveniente de Tigres UANL, club perteneciente a la Liga MX, como una de las grandes incorporaciones para dicha temporada. Durante su estadía en el club carioca ha gozado de una permanente intermitencia en lo que respecta a su participación en los partidos.

Desde su debut hasta la fecha ha participado en un total de 131 encuentros, anotando 24 goles y entregando 12 asistencias, repartidas en todos los torneos que ha disputado con el club. La temporada 2022 fue la que más participaciones tuvo en el Brasileirão con un total de 24 partidos disputados, siendo esta, la única campaña en que logró superar los 1.100′ minutos en dicha competición.

En el presente año solo ha participado de dos partidos oficiales correspondientes al Campeonato Mineiro, en los que suma tan solo 49′ minutos acumulados, tiempo en el que tampoco ha conseguido matricularse con anotaciones.

Envuelto en polémicas

Su tiempo en Brasil no solo ha estado cargado de lesiones, sino que también ha estado marcado por más de una polémica. En agosto del año pasado, se hizo viral un video en redes sociales, en el que se veía al bicampeón de América entrenando a muy baja intensidad en comparación al resto de sus compañeros, algo que sumado al bajo rendimiento del ariete nacional, provocó el enojo de los hinchas del club Galo.

El domingo tres de septiembre del 2023, Turboman vivió una verdadera noche de terror en tierras cariocas. El nacional se encontraba en su día libre, por lo que decidió ir a un bar en Belo Horizonte para relajarse. Sin embargo, esto último no gustó para nada en los forofos del Mineiro, por lo que la parcialidad denominada ‘Galoucura’ tomó la determinación de ir a increparlo al lugar.

El ex Universidad de Chile fue informado de esto y se vio en la obligación de abandonar rápidamente el club nocturno. Al no encontrarlo, los barristas galos publicaron un video en el que atacaban al ariete con fuertes insultos y pedían la rescisión inmediata de su contrato.

La última controversia en la que estuvo presente Edu fue hace poco, cuando el medio brasileño, Portal Atleticano aseguró que el atacante era una posibilidad para reforzar al Cacique, siendo además hincha del mismo. “La falta de oportunidades brindadas por Felipao acercó al chileno a Colo Colo. A pesar de nunca haber vestido la camiseta de Colo Colo, personas cercanas al jugador confirman que es un hincha fanático del club”, citaban desde el medio en cuestión.

Eso sí, el campeón de la Copa Sudamericana en 2011 con la U no tardó en hacer llegar su respuesta. Primero en su cuenta de Instagram donde le preguntaron por esta posibilidad, a lo que respondió con un rotundo “no”. Posteriormente, en la misma red social, comentó una publicación que hacía alusión al supuesto interés por fichar en los albos. “Falso, jamás dije eso”, aseguró.

El comentario de Eduardo Vargas desmintiendo una frase en relación a Colo Colo.

Le buscan una salida

Rodrigo Caetano, actual director ejecutivo del club y uno de los principales impulsores en lo que fue la última renovación del delantero, dejará a los “Galos” para asumir la dirección de selecciones en la Confederación Brasilera de Fútbol. Cabe recalcar que anteriormente el dirigente ya se había negado a la salida de Vargas en al menos dos oportunidades.

Con este importante acontecimiento, desde el club ya le buscan una salida. Es más, medios brasileños aseguraban que existían avanzadas conversaciones para que el delantero recalara en Fortaleza e hiciera dupla con Juan Martín Lucero.

Sin embargo, medios de ese mismo país informaron que el acuerdo se habría caído por propia determinación del atacante. De paso cargaron la mano hacia su novia, Juliana Peixoto, quien supuestamente habría jugado un rol clave en la decisión del jugador.

Con todos estos antecedentes sobre la mesa, solo queda saber si esta sorpresiva nominación a la selección, funge como una motivación extra para que suba su rendimiento y pueda doblarle la mano de una vez por todas a Luiz Felipe Scolari.