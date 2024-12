“Su ciclo ha terminado”: en España destrozan a Manuel Pellegrini tras la tercera caída al hilo del Betis

El Real Betis no levanta cabeza. Este domingo, el equipo de Manuel Pellegrini cayó por 2-0 ante la Real Sociedad. Es la tercera derrota consecutiva para la escuadra sevillana. Cuarto partido sin ganar, ya que antes solo empató ante el Celta de Vigo. Están en la décima posición de LaLiga y la prensa española ya no tiene piedad con el Ingeniero. Aún pesa el tropiezo ante Mlada Boleslav en los análisis. “La derrota bochornosa en República Checa ha dejado al chileno en una situación extremadamente delicada, en el centro de las críticas y con peticiones de dimisión”, señalan en el medio Estadio Deportivo.

“Se ha percibido un creciente ascenso en la tensión con el preparador chileno, hasta el punto de que muchos béticos hablan de que el ciclo de Manuel Pellegrini ha terminado”, agregan. El titular del portal era rotundo: “Crisis”.

Pellegrini es apuntado en España. (Foto: Reuters)

A la hora de calificar, al chileno le pusieron un tres. “El técnico perdió la batalla táctica desde el primer momento contra Imanol Alguacil y parece que perdió esa magia que le caracteriza para cambiar el sino de los partidos en el descanso o con los cambios. Ninguna de las soluciones que aportó sobre la marcha mejoraron el panorama. Plano como su equipo. El apagón del Betis ya no resulta accidental, ni puntual, ni exclusivo de la competición europea. A estas alturas se trata de un apagón prolongado, con silueta de permanente por los escasos visos de solución a corto plazo”, establecen.

Por otra parte, El Desmarque también le puso una nota baja al DT. “A perro flaco todo se le vuelven pulgas. Un gol en contra, otro de penal discutible... y con eso fue tumbado el Betis que no tuvo capacidad de reacción. Ni en San Sebastián ni en los tres últimos partidos”, analizan.

Mientras que Diario de Sevilla repasa lo de la Conference League. “Pellegrini, pues, tenía razón cuando el pasado jueves, en Mladá Boleslav, mostraba su preocupación por el escaso nivel del juego que están demostrando los suyos. En San Sebastián volvió a quedar en evidencia esa circunstancia y el Betis fue un equipo absolutamente plano, un grupo de futbolistas que sólo aparentan algo de calidad”, dicen.

El dardo más filoso vino, sin embargo, desde BetisWeb, un medio partidario que en general ha elogiado los años de Pellegrini en España. Le pusieron un cero como calificación. “Pellegrini está perdiendo crédito a pasos agigantados”, no temen en proponer. “Otro suspenso demoledor, y van varios consecutivos, para un entrenador al que se le ha caído el equipo desde la victoria ante el Atlético de Madrid”, añaden.

“Quizás tras ese partido la plantilla se pensó mejor de lo que es, y se olvidó del sacrificio que hace falta para tener éxito. Sea como fuere, el Betis hoy (ayer) ha regalado goles, ha sido previsible y no ha generado peligro. Ni titulares ni suplentes han podido aportar, y el equipo se ha convertido en un conjunto de 11 islas que parece que no se conocen”, establecen.

Más allá de las críticas a los futbolistas, no dudan en culpar al chileno por el instante que viven. “El Ingeniero es el principal responsable de lo que estamos viendo, no solo por los resultados, que son lo de menos. Lo que más preocupa al beticismo es la actitud y la imagen, con eso no se negocia”, cierran.