Tabilo se queda sin Laver Cup: Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz y le da el título al equipo de Europa

Alejandro Tabilo no pudo festejar la gloria de la Laver Cup. Sin ver acción durante esta jornada, el chileno fue testigo de cómo el equipo del Resto del mundo (elenco del que forma parte), cayó derrotado ante el combinado de Europa por un marcador de 13-11. A pesar del triunfo de Carlos Alcaraz sobre Taylor Fritz por 6-2 y 7-5, el tenista nacional igualmente se aseguró una suma de dinero por su participación en el revolucionario trofeo orquestado por Roger Federer.

La copa se queda en Europa

En la presentación sabatina, Alejandro Tabilo (22° ATP) había cumplido con su labor al conseguir dos puntos para la escuadra capitaneada por John McEnroe. Junto al estadounidense Ben Shelton (17°), el nacional aplastó en los dobles a la dupla conformada por Caspeer Ruud (9°) y Stefanos Tsitsipas (12°), dejando servido el trofeo para que sus compañeros remataran la faena durante este domingo.

Por esto, en el primer choque del día, el mencionado Shelton saltó a la cancha junto a su compatriota, Frances Tiafoe (16°), para terminar con las aspiraciones del dúo de Ruud y Carlos Alcaraz (3°). Sin embargo, se encontraron con sorpresas. A partir de un excelso nivel de entrada, los europeos pusieron su impronta para sellar un tranquilo 6-2 en el primer set.

En el segundo, los norteamericanos dieron más pelea y las cifras se apretaron hasta llegar al tie break. Allí, tras una serie de intercambios de golpes cruzados y voleas, la dupla del Viejo Continente evidenció ser la más preparada y, ante la atenta mirada de Roger Federer, lograron la victoria que sirvió para descontar el marcador.

Posteriormente, era el turno de Daniil Medveded (5°) de tomar la batuta, mientras que Shelton volvía a ser el designado para representar al orbe. Con la tensión por los cielos, el estadounidense demostró que la fatiga muscular del compromiso anterior no existía, llevando al ruso a batallar hasta la muerte súbita. Y a pesar de claudicar en dicha instancia, el último semifinalista del US Open no se rindió y equilibró las acciones en la segunda manga con un 7-5.

El cotejo en el Uber Arena de Berlín se estrechaba, más aún cuando la definición se estiró hasta el supertiebreak. Ante aquel panorama, Shelton fue el más compuesto: aprovechando los errores infantiles del moscovita y utilizando su levantada anímica como motor, logró el triunfo por 10-7 y los puntos para los suyos.

La corona quedaba servida para Frances Tiafoe que, en el caso de derrotar a Alexander Zverez (2°), le daría el título al equipo del Resto del Mundo. Y aunque el estadounidense venía con la mejor de las opciones -sobre todo luego de comezar el primer set con una ventaja 7-6 (7-5)-, el alemán le iba a negar los sueños.

En el segundo set Tiafoe llegó a estar 4-2, pero no pudo aprovechar esa ventaja. De este modo, Zverev iba a volver a encontrar agresividad con su derecha y supo resurgir para ponerse en igualdad de condiciones, para luego terminar remontándolo 7-5 frente a su público. En el supertiebreak, en tanto, el germano se impuso por 10-5, dando vida al Team Europa para el último encuentro.

Frances Tiafoe tuvo la posibilidad de asegurar el título para el Equipo del Resto del Mundo pero cayó en el supertiebreak ante Alexander Zverev. Foto: REUTERS/Annegret Hilse

De cara al cierre del certamen, las esperanzas por levantar la copa quedaban puestas en las raquetas de Taylor Fritz (7°) y Carlos Alcaraz. El español inició rutilante con dos quiebres en el tercer y quinto juego, golpes que lo ayudaron a capitalizar un cómodo 6-2 en la primera entrega. En el siguiente set continuó con la dinámica: break en el tercero y levantó tres puntos en los que Fritz pudo desequilibrar, para poner a su favor el cuarto game.

Fritz luchaba contra la corriente, sin embargo, cuando se veía más abatido, trajo a la luz su mejor juego para dar vuelta el partido y poner un sorpresivo 5-4 en su haber. Pero Alcaraz respondía. Con su privilegiada diestra, el nativo de El Palmar volvió a la carrera, obteniendo tres juegos consecutivos para asegurar la victoria y, por consiguiente, el campeonato para los europeos.

De esta manera, la escuadra liderada por el extenista sueco, Björn Borg, retuvo el título en el continente tras alzarse con un marcador de 13-11, distribuyendo cerca de US$ 250 mil para sus jugadores como premio. Del otro lado, Alejandro Tabilo y los participantes del equipo del Resto del Mundo que cayeron derrotados en esta edición, recibieron un monto de 125 mil de la divisa norteamericana.