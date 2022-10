Juan Tagle golpea la mesa por suspensión del duelo entre Colo Colo y la UC: “Hay una serie de mentiras que se inventan, como que influimos para que el partido no se jugara; es ridículo”

Juan Tagle ha vivido días complejos. Primero, el presidente de Cruzados debió afrontar la suspensión del Clásico Universitario por la Copa Chile, después de la agresión que sufrió Martín Parra, el arquero de Universidad de Chile, quien cayó víctima de la detonación de fuegos artificiales, lo que produjo un trauma acústico severo. El fin de semana, el timonel estudiantil estuvo en entredicho por la suspensión del partido entre Colo Colo y la UC, después del grave incidente que ocurrió en el Arengazo, la actividad motivacional de los barristas del Cacique, en la que, producto de la presencia de fanáticos en los techos que rodean al sector Cordillera, la estructura cedió, provocando 11 heridos, según el informe de Carabineros al que tuvo acceso El Deportivo.

El timonel estudiantil aborda ambas polémicas. “Es lamentable lo que ocurrió en el Arengazo de Colo Colo. Sin dudas que fue grave. Hay muchas acciones que rodean al fútbol que tenemos que reevaluar. Como Católica lo hacemos. El sábado estuvimos haciendo un llamado para que no hubiera banderazo, porque son situaciones que vamos a tener que empezar a reconsiderar. Nosotros teníamos todo el deseo de jugar. Hay una serie de mentiras que se inventan, como que hubiéramos influido para que el partido no se jugara. La verdad es que es ridículo. El equipo estaba concentrado, completo para jugar el partido. Iba a ser un partido que tenía que jugarse un domingo, es lo natural, es un clásico, atractivo. Nos enteramos por la prensa. Hablamos con la gente de Colo Colo. Es lamentable. Esto que se inventa es francamente absurdo”, dice en relación a los problemas que sucedieron en Macul”, en un video publicado por las plataformas oficiales de Cruzados.

En el mismo contexto, insiste en la necesidad de que Carabineros vuelva a apoyar las labores de seguridad, como planteó en el llamado de auxilio que realizó apenas se produjo el lío en Valparaíso. “Siempre es posible reforzar e incrementar las medidas. Tener más guardias, mejor capacitación, pero la verdad, tenemos que ser sinceros, no somos capaces de enfrentar solos este fenómeno de violencia. Por ejemplo lo que pasó en el partido con Audax, que un grupo de gente grande, que intentó ingresar sin entrada y que enfrentó a Carabineros y que Carabineros se retiró del lugar. Mi principal llamado sigue siendo a que enfrentemos esto de manera unida, con la autoridad, con el gobierno, con Estadio Seguro, para reforzar las medidas, pero sobre todo para buscar la fórmula para que Carabineros vuelva a los estadios, en las condiciones que ellos dispongan. Esto es algo crítico para el fútbol chileno”, sostiene.

El techo del sector Cordillera cedió en el Arengazo albo.

Le responde a la U

El timonel del club de Las Condes también le contesta a la U. “He intentado aclararlo. No tengo ninguna intención de enfrascarme o seguir en una guerrilla con Universidad de Chile. El tema de la violencia nos afecta a todos. Respecto de la preocupación por el jugador Martín Parra, yo francamente creo que el tema no da para más. Desde el primer momento nos dirigimos al camarín de Universidad de Chile Hablamos con personas del staff médico, con miembros del directorio de Azul Azul. Pregunté por el presidente, estaba en el camarín y no salió. Entiendo que puede haber estado preocupado por la situación del jugador. Estuvimos ahí hasta que el jugador se lo llevaron en ambulancia. Por ahí, la cuenta oficial de Universidad de Chile dijo que yo estaba en la puerta de los árbitros, como insinuando que estaba ahí para hablar con los árbitros. Si ellos creyeron eso, lo siento mucho. Eso es falso. No tuve ningún contacto con los árbitros. No tenía ninguna intención de hablar con los árbitros. Por lo demás, el partido ya estaba suspendido. La gente está cansada. Tenemos que trabajar unidos como fútbol para enfrentar este tema, que nos está afectando a todos y dañando el producto fútbol”, enfatiza.

“Esa conferencia que hicimos ese miércoles partimos condenando duramente la violencia, manifestamos nuestra preocupación por el estado de Martín Parra, fue lo primero que hablamos, y luego hicimos este análisis, de que la violencia se ha ido agrandando. Necesitamos de vuelta a los carabineros en los estadios, necesitamos ese apoyo. También el de los jueces, de los fiscales. Hemos visto cómo situaciones muy graves que han ocurrido en nuestro estadio, que son los casos que seguimos, con querellas criminales, personas que reciben sanciones muy bajas. Es el caso del muchacho que entendemos que lanzó el petardo que afectó al jugador Martín Parra, apareció en las noticias que la jueza le dejó con orden de arraigo, ni siquiera quedó detenido. También mencionamos el caso del muchacho que lanzó la bengala en el partido con Flamengo, que quedó con suspensión condicional del procedimiento y prohibición de un año de ir al estadio. Necesitamos la colaboración de los jueces, de los fiscales y de la autoridad, del gobierno que coordine”, añade.

En ese sentido, aboga por una solución integral. “Efectivamente ha sido una semana muy dura, muy dura para el fútbol, para nosotros en Universidad Católica. El tema de violencia viene creciendo en la sociedad. Es un tema del que nos queremos hacer cargo, pero que nos supera como club individual. Incluso nos supera como industria del fútbol. Nosotros hacemos autocrítica, sabemos que hemos cometido errores, pero definitivamente no somos capaces, como digo, como Universidad Católica ni como industria, de enfrentar solos este flagelo de la violencia que está atacando al fútbol y, en general, a muchas otras instancias de la sociedad”, plantea.