“¿Te digo cómo actuar?”: Kyrgios encara a una estrella de Hollywood en pleno partido con Nadal

El tenista australiano Nick Kyrgios volvió a hacer de las suyas, ahora en Indian Wells. En medio del partido que sostuvo contra Rafael Nadal por los cuartos de final de la competencia, en la que terminó cayendo por 7-6(0), 5-7 y 6-4, encaró a una estrella de Hollywood mientras disputaba un punto en el tercer parcial.

Mientras se preparaba para sacar, se dio vuelta hacia el público y señaló “¿estás jugando? ¿Eres bueno en el tenis?”, la respuesta que recibió fue un claro “no”. “Exacto, entonces ¿Por qué hablas? ¿Te digo como actuar? No” fue el diálogo que se escuchó a través de la transmisión televisiva que después se fue directo a mostrar a Ben Stiller.

Pero no fue el único hecho que marcó el duelo contra el español, pues tal como tiene acostumbrado en su tenis, el australiano volvió a sacar por abajo y entre las piernas en el inicio del primer set. Claro que Nadal no estaba para sorpresas y alcanzó a reaccionar a tiempo y mandó un tiro paralelo que dejó sin opciones de respuesta, situación que levantó al público presente en el recinto.

Pero la situación más crítica llegó en el final del encuentro. Una vez terminado el duelo el australiano fue hasta la malla para despedirse de Nada, saludó al árbitro e instantes después lanzó la raqueta contra el suelo. A consecuencia del rebote el implemento se fue directo hacia la posición de un pelotero quien alcanzó a quitarse del camino y evitar el golpe. Kyrgios, siguió como si nada hacia su silla para ordenar sus cosas.

En la conferencia de prensa posterior se defendió de lo sucedido. “¿Qué quieres que diga sobre ello? ¿Que era mi intención golpearle? No. ¿Lancé la raqueta cerca de él? Cayó a un metro de mi pie, rebotó y casi le golpea. Soy humano y las cosas a veces pasan así. Fue un rebote muy desafortunado y creo que si lo hubiera hecho un millón de veces tampoco le habría dado. ¿Qué más quieres que diga? Estaba a tres metros del niño. ¿Me vas a hacer esa pregunta después de una batalla de tres horas con Nadal? ¿En serio? Se agachó, el niño se agachó. Si me vas a preguntar por eso, definitivamente no le golpeó, fue un accidente”, contestó tras recibir una pregunta sobre el hecho.

“No fue como lo que pasó con Zverev. Fuen un accidente. No le golpee afortunadamente y tampoco era mi intención. El chico está bien. Gran pregunta, enhorabuena”, insistió.

También defendió su actitud frente a los espectadores. “No espero que el público vaya conmigo. Ya dije que cuando juegas con Rafa, el 99% irá con él, no pido que la grada se vuelva loca cuando gane o pierda. Solo quiero decir que eres un espectador, has comprado entradas para vernos jugar y que, al menos, no grites antes del primer y del segundo saque. En el Open de Australia le gritaron a Liam Broady antes de sacar. Le dije al juez de silla que le dijera a la gente que se callase. ¿Sabes lo que sigo? Una multitud gritando. Cuando estás de espectador debes estar callado. Te sientas y nos ves jugando al tenis”.

“Pensé que sería un partido decente. Salgo para competir bajo el calor durante tres horas para ellos. Sólo te pido que no me grites entre el primer y el segundo saque”, añadió.