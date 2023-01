Técnico del PSG pierde la paciencia con Messi, Neymar y Mbappé: “Hay que entender que el Mundial se acabó”

El PSG es el equipo que cada año tiene como obligación quedarse con la Ligue 1, debido a la calidad del plantel y al elevado presupuesto que tiene el club en comparación a los otros equipos de la misma competición. Sin embargo, dicha tarea se le está complicando al conjunto parisino, ya que cayeron por 1-0 frente al Rennes en la más reciente jornada, lo cual los dejó solo tres puntos por encima del Lens, el segundo en la tabla; y a cinco del Marsella de Alexis Sánchez. Al respecto, el DT del equipo, Christophe Galtier criticó la actitud que han tenido sus jugadores posterior al término de la Copa Mundial de 2022.

Y es que el rendimiento del PSG después de la cita en Qatar ha sido irregular, le ganaron sufriendo al Racing de Estrasburgo, perdieron con el Lens (escoltas de la Ligue 1), le ganaron al Angers y volvieron a perder este fin de semana, ahora frente al Rennes por 1-0.

Al respecto, Galtier expresó que: “Tiene que haber conciencia. Podemos encontrar mil excusas, pero hay que entender que el Mundial acabó. Tenemos diez días para trabajar, tenemos dos equipos que nos siguen muy de cerca con una buena cantidad de puntos”.

A continuación, el estratega agregó sus quejas respecto a la poca creación de oportunidades en el equipo: “Estoy especialmente decepcionado con nuestra actuación. Concedimos muchas chances al rival y, lo que es peor, no hemos creado nada”.

“Si Leo baja, tenemos que tener muchos más puntos de referencia arriba, cosa que no conseguimos. Con Ney iban juntos a buscar la pelota en zonas donde ya había gente” comentó el técnico del PSG, quien sentenció de la siguiente manera: “Nunca hubo juego vertical y no es sólo algo de este partido. Tenemos que encontrar el estilo de nuevo. En estos momentos, tenemos una ausencia de verticalidad”.

Christophe Galtier, DT del Paris Saint Germain. Foto: REUTERS/Stephane Mahe.

Para enmendar estas opacas actuaciones, el medio francés L’Equipe menciona que la idea de Galtier para mejorar es mostrarles a los jugadores distintos videos de momentos en que las jugadas fallaron y qué errores se cometieron.

Adicionalmente, se buscará mejorar las conexiones entre los atacantes y centrocampistas, ya que, según expresa el mismo medio: “El grupo perdió lo que lo hacía fuerte en la primera parte de la temporada y no mostró una gran intensidad en estos últimos dos meses”.

Críticas de la prensa

La caída frente al Rennes por 1-0 también fue motivo de diversas críticas por parte de la prensa del país galo. Uno de los principales blancos de críticas fue Neymar. Entre los medios que criticaron a Ney, el más duro fue RMC Sport, donde el periodista Daniel Riolo se refirió al capitán del Scratch como “El mayor fracaso en la historia del fútbol”. En la reflexión, se menciona: “¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol?”, esto dicho en base al alto costo que significó la contratación del delantero para el PSG.

A continuación, las críticas continúan: “No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos en el final de 2020 no significa que te vaya a salvar la vida”.

Posteriormente, se agrega que: “Desde que el PSG pagó una suma récord por el traspaso de Neymar, el club no ha sido capaz de ganar la Liga de Campeones, un trofeo codiciado por los propietarios cataríes del club. El equipo llegó a su primera final en 2020, con buenas actuaciones de Neymar, pero perdió ante el Bayern de Múnich por 1-0″.

Otro medio que también criticó el rendimiento de Neymar fue L’Equipe, donde apuntaron al poco aporte realizado por el jugador y la preocupación ante el gran desafío que tendrá el club en la Champions League: “Como contra el Angers a mediados de semana, el brasileño bajó demasiado a buscar balones e intentó demasiadas veces marcar la diferencia en solitario. El resultado fue que perdió balones en zonas complicadas y casi nunca causó peligro en el área del Rennes. Una actuación preocupante a un mes del Bayern”.

Pero la prensa francesa no se detuvo solo con Ney, ya que el campeón del mundo con Argentina, Lionel Messi, también fue blanco de críticas por el partido frente al Rennes. El mismo RMC Sport liquidó al astro trasandino, apuntando que su media temporada buena fue solo con motivo de llegar en buena forma a Qatar: “Hizo media temporada buena porque se estaba preparando para el Mundial, estaba entrenando. Ahora, se acabó. Es titular porque Galtier (entrenador), el gran revolucionario con Campos (Director Deportivo), lo deja en el campo” mencionó el medio.

Cabe destacar que Neymar, en 17 partidos jugados, registra 11 goles y 10 asistencias. Messi, por su parte, lleva 8 goles y 10 asistencias en 15 encuentros disputados. Números destacables, pero que al parecer, no son suficientes para un equipo que necesita sumar de a tres y abrochar el título de Primera División.