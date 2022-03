Thiago Silva, defensa de Brasil: “Sabemos minimizar las provocaciones del equipo chileno”

La selección brasileña no se ha tomado a la ligera el encuentro del jueves contra Chile. Primero, porque es el último partido oficial en casa antes de la Copa del Mundo. Luego, porque como explican los propios jugadores de la Canarinha, el duelo ante la Roja ha tenido una dimensión especial en sus últimas versiones.

Así lo resumió Thiago Silva, zaguero central del Chelsea inglés, quien no tuvo trabas para comentar las supuestas provocaciones del equipo chileno en el duelo, tras la pregunta hecha por los medios acreditados a la Granja Comary, el centro de entrenamiento de los pentacampeones mundiales.

“Tite ya es consciente de ello. Tenemos muy buena preparación, en cuanto a estar concentrados en el juego y evitar este tipo de situaciones (la provocación de los chilenos)”, dijo el ex Fluminense.

Asimismo, agregó que “sabemos que la rivalidad con Chile ha crecido en los últimos años. Sabemos lo que intentan hacer durante el partido y sabemos lo que tenemos que hacer para minimizar estas provocaciones de los chilenos, para hacer nuestro trabajo y jugar al fútbol”.

Defensa a Neymar

Uno de los jugadores brasileños más cuestionados en los últimos días es Neymar, la gran figura de la Verdeamarelha. Incluso medios franceses hablaron de que el Garoto llegaba ebrio a los entrenamientos del Paris Saint-Germain.

Uno de los que salió en su defensa es Lucas Paquetá, talentoso volante del Olympique de Lyon, quien habló de “falta de respeto” frente a esas supuestas filtraciones.

“Es una falta de respeto hablar, transmitir una información que no es cierta. Obviamente no tengo comentario, pero no creo que sea cierto. La gente habla demasiado, termina afectándonos un poco de alguna manera, es difícil filtrarlo todo”, aclaró el ex Milan.

De la misma manera, explicó que “Neymar, ante todo, es una gran persona, un gran profesional, que tiene un talento increíble y es sin duda el mejor jugador de la selección brasileña. Tenerlo con nosotros es un privilegio. Cuando tengo a Neymar a mi lado, me siento mucho más fuerte, al igual que mis compañeros. Y él también siente lo mismo cuando está en la selección, estamos más motivados”.

Sobre el duelo ante la Roja, el ex Flamengo “será un gran juego, sobre todo por la historia del enfrentamiento. Independientemente de la motivación de Chile, nosotros sabemos cuál es la nuestra, la preparación al mundial. Esto lo hablamos en nuestro vestuario, en nuestro día a día, en los entrenamientos, ante el rival que sea”.