Todas las críticas que se llevó Mario Salas en Perú tras el descenso de Alianza

El descenso de Alianza Lima es noticia en Perú. El hecho sorprende, los fanáticos se lamentan, y se buscan culpables. Uno de ellos, precisamente es un director técnico chileno: Mario Salas. El Comandante fue uno de los entrenadores de la campaña que terminó con el equipo bajando a segunda división; así lo han destacado algunos medios de comunicación peruanos.

“Pablo Bengoechea, Mario Salas y Daniel Ahmed, con distintos estilos, no pudieron agarrarle la mano al equipo que perdía cada semana como que si el descenso algo lejano”, publicó El Líbero. “La propuesta del chileno a pesar del arduo trabajo no cuajó y era cuestión de tiempo para que los malos resultados pusieran punto final a su proceso. ‘No lo entendimos’, señalaron luego los futbolistas. Tal vez si él hubiera elegido a los futbolistas para su diseño otra hubiera sido la historia pero el ‘Comandante’ se subió al coche pese a todo”, agregaron en otra de sus notas.

“Contrataron a técnicos que no tenían la capacidad de manejar a Alianza. Me refiero a Mario Salas y Daniel Ahmed”, dijo por su parte Waldir Sáenz, ex jugador del club, a Reporte Semanal de Latina. Mientras que en el diario peruano El Comercio también comentaron la estadía del ex técnico de Colo Colo: “Se fue desarmando Alianza y el técnico Mario Salas tampoco podía convencer con su dogma de juego ofensivo, con la pelota en los pies. La pausa por la pandemia y la brevedad de la Fase 2, acortó cualquier replanteo organizacional de Alianza Lima”.

“El reemplazo de Bengoechea llegó desde Chile. Mario Salas, campeón con Sporting Cristal, llegó con gran expectativa, pero no pudo guiar al club íntimo por la senda del triunfo. Su idea de juego nunca caló entre los jugadores. E incluso la prensa chilena lo coloca como uno de los grandes culpables del descenso de Alianza Lima. El técnico chileno de 53 años dejó La Victoria tras encadenar seis derrotas consecutivas... Salas hizo un pobre 24% de rendimiento y fue despedido en octubre pasado. Dirigió 18 partidos y tan solo ganó 2, empató 7 y perdió 9. Debido a los malos resultados, Alianza Lima se comprometió con el descenso”, redactó RPP Noticias.