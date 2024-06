Tricampeona de París: una imparable Iga Swiatek barre con Paolini y se corona en Roland Garros

Iga Swiatek (1 WTA) continúa engrandeciendo su leyenda. Su nombre ya está instalado en la historia, pues volvió a instalarse como la mejor en París. La polaca venció a Jasmine Paolini (15°) en la final de Roland Garros, por parciales de 6-2 y 6-1, y levantó el trofeo galo por cuarta vez en su carrera y tercera consecutiva.

La tenista de 23 años obtuvo una corona que resalta su imagen. Ya es una de las cuatro jugadoras que más veces se ha quedado con el Abierto de Francia en la Era Abierta.

Algo que también refleja el momento estelar de Swiatek, quien llegó al certamen parisino como la flamante campeona de los Masters 1000 de Madrid y Roma. Esto la convirtió en la primera tenista, desde Serena Williams en 2013, que logra ganar los tres torneos sobre polvo de ladrillo más importantes del circuito femenino. Es, sin dudas, la mejor jugadora de polvo de ladrillo de la actualidad.

La polaca encaminó su victoria desde el inicio. La polaca inició con todo ante una gran Paolini. Sin embargo, la italiana no pudo mantener el ritmo por tanto tiempo. La número uno del mundo tomó el mando y comenzó a desplegar su mejor tenis. Logró quebrar en el sexto y octavo juego, y se quedó con el primer set por 6-2, en 37 minutos.

Swiatek, implacable

Los ataques de la italiana no lograban hacerle daño a Swiatek. La consistencia que venía mostrando no sirvió nada ante una tenista que prácticamente no erró nada.

En la segunda manga esto se fue acrecentando. Paolini se vio totalmente superada. No tuvo las herramientas para plantarse ante su rival. No encontró espacios para quebrar o siquiera para sostener su propio servicio, y se vio notoriamente desconcertada.

Swiatek fue contundente y arrolladora. Mostró una diferencia abismal en la velocidad de juego. No cedió nada ni dio alguna oportunidad. Su intensidad, agresividad, cambios de dirección y buen revés barrieron a su rival. Recién en el séptimo game, la italiana volvió a sumar, en un juego que solo sirvió para maquillar el resultado final. Fue un rotundo 6-1 en el segundo set.

La polaca revalida nuevamente su corona, además de su posición como la mejor del mundo. Así, sumó el vigesimosegundo título de su carrera y su quinto Grand Slam (cuatro en París y un US Open).