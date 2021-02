Veintitrés de 34 compañeros (entrenadores o capitanes) dijeron que Matías Dituro (33 años) fue el mejor arquero del campeonato. Lo sigue en preferencias el Zanahoria Pérez, con tres sufragios. Una victoria por avalancha. Sus atajadas fueron factor decisivo, un portero que gana partidos. Luis Marín, Oscar Wirth y Marco Cornez, que también hicieron carrera bajo palos, lo diseccionan para el deportivo: “Es un jugador bastante completo y no se le pueden ver fallas”.

Los votos al mejor arquero 2021: Dituro gustó a la mayoría.

Con 2.970 minutos jugados en total (33 de 34 partidos), y con 34 goles en contra, Muralla se lleva todos los elogios. “Es súper difícil poder hacer un análisis de los aspectos negativos de Matías”, dice Luis Marín, mundialista de Sudáfrica 2010 y campeón del Apertura 2014 con la Universidad de Chile. Considera que el portero de la UC es un jugador demasiado completo y que ya se encuentra capacitado para marcharse del fútbol chileno: “Dituro ya tocó techo en nuestro fútbol. Me gustaría verlo en México, pero si llega a estar la posibilidad de jugar en Europa, su capacidad de jugar con los pies le daría un plus que no todos los arqueros tienen”.

¿Que otras cualidades le permitirían a Dituro emprender vuelo a mejores ligas? Para Marco Cornez, ídolo de Universidad Católica que consiguió el primer lugar en los torneos de 1978, 1984 y 1987 con los cruzados, subcampeón de América en 1987 y mundialista en España 1982, Dituro tiene buena presencia en el juego aéreo, manda y exhibe agilidad. “Hizo un par de atajadas en el campeonato que fueron realmente soberbias y lo dejan muy bien catalogado dentro del fútbol chileno. Por su juego de pies, agilidad y biotipo, me gustaría que él se fuera a un fútbol europeo”, añade.

“Una de las cosas que lo ha mantenido en su puesto en la Universidad Católica y que le ha permitido obtener los logros en el club, es su regularidad”, afirma Óscar Wirth, uno de los mejores porteros de Chile que jugó en los tres gigantes del país, mundialista en España 1982 y subcampeón de América en 1979. Para el chino, el balance final entre aciertos y desaciertos del portero argentino es la razón por la que hoy es una pieza fundamental para la UC. “Fueron muy pocos los errores que cometió Mati en el torneo. De repente se comió goles, pero eso pasa porque se apresura o no tiene la fineza para manejar el balón”, agrega.

Con respecto a los riesgos que corre Dituro durante los partidos, Marín lo disculpa: “Lo hace porque es algo que practica bastante y porque el equipo lo acompaña muchísimo. Los técnicos, además, lo han apoyado y le han pedido que haga ese tipo de juegos, ya que encuentran que es una característica importante de él”.

El propio Dituro agradecía en entrevista con el deportivo las instrucciones de Holan en este sentido: “Siempre tuve la posibilidad de jugar con los pies, con diferentes técnicos, pero Ariel fue el más intenso en trabajar la salida desde el fondo; en mejorarme y corregirme posiciones para jugar más cómodo y aprovechar que me gusta jugar con los pies, y lo puedo hacer de buena forma”.

Si hay algo en lo que los tres exjugadores están de acuerdo, es en que Dituro es un portero muy completo. “Lee muy bien el juego, es muy potente, rápido, seguro, tiene un muy buen juego de pies, una muy buena lectura para ver si pausar el juego o apurarlo en determinadas ocasiones”, enumera Marín

Y se le suma El Emperador Cornez: “Cumple con todos los parámetros de un arquero moderno; un buen físico, tiene presencia y viene de dos campeonatos ganados con la Católica, que este año se consolida con el tricampeonato. Ha sido brillante su participación, en todo aspecto”.

“Han sido muchas las oportunidades en la que lo he visto con acciones bastante buenas. Él marca su rendimiento en base a su regularidad y eficiencia”, completa Wirth.

Para estas tres figuras que dejaron una marca en la portería del fútbol chileno, Matías Dituro es, sin duda alguna, el mejor portero del torneo chileno. “Viene con tres títulos de la Católica y también un título importante en Bolivia. Ya es un arquero que trae esa opción clara de que a donde vaya va a rendir. Eso le da un plus importante”, asegura Marco Cornez.

“Me quedo con la tapada que hizo en el partido con la U: abajo, con un cambio de piernas bastante rápido. Fue un juego my veloz, el cual él leyó perfectamente y se lanzó justo a donde Aránguiz le pegó. Yo creo que eso hace aún más hábil y potente su atajada”, relata Luis Marín, quien asegura que Matías Dituro le confesó que también era su atajada favorita del torneo.

El Emperador ve paralelismos a cuando él defendía el arco cruzado. “Yo tengo una atajada que es de cuando la Católica fue campeón el año 84. Esa se asemeja mucho a la importancia de los goles inevitables que ha atajado Dituro. El salir con una mano salvadora en varias ocasiones es algo en lo que somos muy parecidos”, señala.