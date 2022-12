“Un referente ayer, hoy y siempre”: desde Cristiano hasta Usain Bolt se despiden del Rey Pelé

El deporte mundial está de luto, debido al fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. El futbolista más grande de todos los tiempos murió este jueves a los 82 años. El ídolo dio paso a la leyenda. Conocida la noticia, un sinfín de reacciones fue generando. Varias figuras del mundo y clubes de todas las latitudes le han dedicado una sentida despedida al Rey.

Es el caso de Usain Bolt. El mítico atleta jamaiquino posteó un sencillo mensaje en Instagram: “Una leyenda deportiva. Descansa en paz Rey Pelé”.

También fue el caso de Kylian Mbappé. El francés, campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, manifestó: “El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. DEP REY”.

Quien posteó un mensaje más extenso fue Cristiano Ronaldo. El astro portugués. “Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero “adiós” al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé”, declaró CR7.

Quien fue extremadamente breve en sus palabras fue Lionel Messi. El argentino solo posteó: “Descansa en paz, @pele”.

Mientras tanto, la Confederación Brasileña de Fútbol publicó en sus redes: “Pelé fue mucho más que el mejor deportista de todos los tiempos. Nuestro Rey del Fútbol fue el mayor exponente de un victorioso ganador de Brasil que nunca se asustó ante las dificultades. Niño negro, pobre y nacido en Tres Corazones (MG), Pelé nos ha mostrado que siempre hay un nuevo camino. Le prometió a su padre un Mundial y nos presentó tres, además de marcar 95 goles en 113 partidos con la amarilla. El Rey nos dio un nuevo Brasil y solo podemos agradecer su legado”.

El fútbol local también le dedicó palabras. “La Federación de Fútbol de Chile y todo el fútbol chileno, a través de su Presidente Pablo Milad, envían las condolencias, fuerzas y apoyo a la @CBF_Futebol por el sensible fallecimiento de Pelé, leyenda del fútbol mundial”, manifestó la FFCh.