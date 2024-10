Un sólido Jannik Sinner se impone sobre Novak Djokovic y se corona en el Masters de Shanghái

Jannik Sinner (1º del ranking ATP) continúa demostrando ser el mejor de la actualidad. El italiano superó a Novak Djokovic (4º) y se quedó con el Masters 1000 de Shanghái, por parciales de 7-6 (4) y 6-3, en una hora y 37 minutos. Está en la cima del escalafón mundial y seguirá, al menos, por todo lo que queda del año.

El serbio se quedó a las puertas de obtener el título número 100 de su carrera y deberá esperar para ingresar al selecto grupo de tenistas que han superado la marca en la Era Open, compuesto por Jimmy Connors (109) y Roger Federer (103). Precisamente Su Majestad estuvo en las tribunas del Qizhong Forest Sports City Arena. Fue una ilustre visita para ver la coronación del transalpino, que alcanzó su tercer Masters del año. También se quedó con Miami y Cincinnati.

Nole no fue capaz de seguirle el ritmo a Sinner, que mostró una avasallante superioridad física. En el primer set logró pelear hasta el tie break. Fue una batalla, propia del contexto del encuentro. Se batieron a punta de pelotazos e intensos rallies. No obstante, el italiano se quedó con la definición del parcial tras logar un 4-0 irremontable.

Pese a lo cerrado, la solvencia del de San Candido parecía no tener competencia. No tuvo ningún punto de break. Ni siquiera tuvo una situación de deuce en contra. Simplemente, fue arrollador.

A diferencia de la primera manga, Djokovic sufrió durante la segunda. El físico no lo acompañó, además de padecer notorias molestias en su rodilla derecha. Terminó asfixiado, cediendo el cuarto juego y posteriormente el partido.

Foto: REUTERS/Tingshu Wang.

La preocupación del italiano

Nole volvió a disputar una final. La última había sido en Wimbledon, en junio pasado, ante Carlos Alcaraz. El español es justamente el único que pareciera poder hacerle frente al italiano.

Sinner se instala como el otro líder de la nueva generación del tenis. Así, logró su triunfo número 65 de la temporada, en la que acumula solo seis derrotas. Además de los tres Masters, también suma dos Grand Slams (Australia y US Open).

De esta forma, el italiano consiguió igualar el historial contra Djokovic. Ya van 4-4. Eso sí, el tenista de 23 años ha conseguido sus cuatro triunfos en los últimos cinco enfrentamientos.

De todas formas, pese a su victoria, Sinner manifestó su preocupación debido a la polémica por su dopaje. La AMA apeló y pidió un castigo de “un período de entre uno y dos años” para el transalpino. “La gente piensa que ganar significa que no tienes problemas, pero no es verdad. La situación en la que estoy no es cómoda. Ojalá no estuviera en esta posición fuera de la cancha, y poder jugar con más libertad en la pista, disfrutar algo más”, aseguró tras el duelo.

“Ha sido un año muy duro para mí. En ocasiones he perdido la sonrisa, nunca es fácil jugar en estas circunstancias. Pero solo intento disfrutar lo máximo posible en la pista. Tienes que aceptarlo, soy fuerte cuando estoy en la pista. No pienso en ello, estoy concentrado”, complementó.

Sinner también tuvo palabras para su triunfo en China. “Es un día muy especial. Jugar contra Novak en una final siempre es muy difícil. Durante toda la temporada he tenido mucho éxito. Ojalá poder seguir así y seguir mejorando como jugador (...) Han sido dos semanas largas, duras, con muchos partidos. Voy a disfrutar porque ganar cualquier torneo es genial; voy a celebrarlo, seguro, pero ninguna locura”, cerró.