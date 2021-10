Un viaje por la carrera más linda del mundo

Nunca imaginé volver a pararme frente a una línea de partida. Hace más de cinco años que había dejado las carreras de largo aliento para dedicarme de manera amateur a un deporte que mezcla ejercicios de alta intensidad, fuerza y flexibilidad, como el crossfit. De correr muchos kilómetros, poco y nada.

La invitación que llegó para sumarme a la primera edición del Patagonian World Marathon en Torres del Paine me obligó a replantearme todos mis objetivos. No se podía decir que no. Mover las piernas en la octava maravilla del mundo era un sueño. Pero exigía preparación.

De un momento a otro, me vi sumando kilómetros domingo tras domingo. Me aprendí casi de memoria las calles que separan mi casa del cerro San Cristóbal. Ahí calzaban justo los 21k, la distancia que acepté competir. Sentí la necesidad de sumar terrenos con pendiente y llegar hasta la Virgen asomaba como una buena simulación de lo que me enfrentaría en la Región de Magallanes.

Terminar la carrera no asomaba como mi único desafío. Mi mente competitiva me repetía que no podía defraudar. Más aún cuando Eduardo Aránguiz, mi coach de crossfit en Tridents Labs, me arengaba de una manera bastante particular: “Con todo en la carrera, Mati. Se rompe o se raja”.

El viaje a Torres del Paine se hizo con anticipación. Casi 48 horas antes llegué junto al equipo de prensa de la organización al Hotel Río Serrano. Me sentía casi un profesional. Fuimos a reconocer el terreno de la carrera, a ver con qué me encontraría. Al darme cuenta de las subidas, el piedroso terreno y el viento que azotaba la ruta, empecé a cuestionarme. ‘¿Qué hago acá?, ¿en qué me metí?”. El resto de los miembros de la delegación aprovecharon mi cara de pánico para aumentar mis dudas. “En esta subida te quiero ver”, ,me comentó el periodista Gonzalo Escobedo. “Acá ya estarás muerto”, agregó de forma burlesca Javier Navarro, el fotógrafo de la competición.

La carrera reunió a más de 800 competidores.

El día previo a la carrera no dormí bien. El miedo a pasar de largo hizo que mirara el celular al menos cuatro veces durante la noche. Ya a las 7 am estaba en pie, a la espera del bus que nos pasaría a buscar para llevarnos al inicio de la competencia. De desayuno, un café y un plátano. Nada más. No quería sentirme pesado.

Mi primera interacción con el resto de los competidores me llenó de dudas. Yo, con mi polera de la competencia, audífonos y mis zapatillas bien amarradas. Nada más. Varios de los otros participantes estaban uniformados de acuerdo a su equipo con los que entrenan durante el año, se repartían gel y revisaban sus mochilas de agua para hidratarse durante la carrera. Ahí debo confesar que sentí algo de temor. Pensé que quizás no me había preparado como debía, que haría el loco. María Paz, mi polola, me tranquilizaba con mensajes de aliento. A esa altura, todo servía para intentar focalizarme.

Ya en el punto de partida me relajé. No había nada que hacer y debía enfrentar lo mejor posible el desafío. Poco me importaba el saber que en Santiago había mucha gente pendiente de cómo me iría. Incluyendo el editor de El Deportivo, que me repitió durante toda la semana que haría el ridículo.

De entrada, el viento amenazaba con ser el gran enemigo de la competencia. Los gorros volaban, mientras los casi 850 competidores, distribuidos en diferentes puntos de partida, se alistaban para dar inicio a la carrera más bonita del mundo en las diferentes categorías (10K, 21K, 42K, 50K). El ceacheí entre los competidores me hizo darme cuenta de que estábamos a pocos minutos del inicio.

Me dijeron que me pusiera en la primera línea para tener mejores fotos para este vivencial. Mala idea. Eso me obligó a partir al ritmo de los que más se prepararon para la carrera. Los primeros dos mil metros los hice a casi 4,35 minutos por kilómetro. Para los runners, un tiempo espectacular. Sin querer, me entusiasmé y seguí acelerando. Miré mi reloj y no lo podía creer. El problema era aguantar ese rendimiento. Ahí sentí el primer ahogo. Debía bajar el ritmo o no llegaría a la meta.

El Río Serrano fue el gran testigo de la carrera más linda del mundo. Foto: Javier Navarro / Negraproducciones

Los kilómetros iban pasando y el paisaje me ayudó a disfrutar la carrera. Corrí sin mayores contratiempos. Nunca sufrí, ni siquiera al ver que los más preparados comenzaban a dejarme atrás. Solo me concentré en mirar los paisajes y respirar profundo para sentir ese aire tan puro. Correr a orillas del río serrano, con los picos de Torres del Paine de fondo, levantan a cualquiera. Era imposible rendirse con semejante paisaje.

Las subidas sí me hicieron volver de golpe a la competencia. Ahí sentí el desgaste de los kilómetros que había sumado. El ver gente caminando durante esas inclinaciones me invitaban a abandonar el trote. Más cuando el “bus de la muerte” pasaba por el lado, tentando de manera silenciosa a subirse a quienes decidían tirar la toalla. Nada de eso. El “tú puedes” y el “se rompe o se raja” lo repetí en mi mente durante varias ocasiones. Ya no había marcha atrás.

Del kilómetro 12 al 17 parecía estar la ruta para descontar minutos. Era plano, casi como las calles de Santiago, que recorrí durante las últimas semanas. No de cemento, claro. Sí de piedras y tierra. Pero plano. El viento, sin embargo, hizo que esta parte fuera una de las partes más complicadas. No perdonó en esos casi seis kilómetros. Golpeaba con tanta fuerza que te frenaba. Incluso, las mujeres que pesaban menos, se desastibilizaban. Fue duro.

Torres del Paine. Fotos: Javier Navarro / Negraproducciones

Dentro de la estrategia de la competencia, que conversé la noche antes con diferentes amigos que dicen saber de running, me recomendaron aprovechar el último punto de hidratación. “No te frenes en todos o perderás el tiempo”, me repetían. Así lo hice. En el kilómetro 18, justo antes de la subida del infierno, que significó el abandono de varios corredores, me detuve algunos segundos para tomar agua. También me comí un plátano y mordí una naranja. Me recompuse.

Ese kilómetro de subida fue el último gran desafío. Ahí, como la mayoría de los competidores, dosifiqué. Troté y caminé. Era imposible poder realizarla en un intento. Me sentí poco preparado en ese instante, pero al conversar con competidores, una vez finalizada la carrera, me percaté que fue una estrategia recurrente.

La llegada a la meta fue emocionante. En ese último kilómetro, esquivando unas vacas en la recta final, sentí cómo los gemelos comenzaron a apretarse. El calambre estaba cerca y ahí ya no había nada que hacer. Creí que mi historia llegaría a su fin. “Dale, queda poco. Yo te llevo”, me gritó un competidor desconocido que me tiene que haber visto algo complicado. Me sumé a su ritmo y juntos nos fuimos conversando hasta cruzar la línea de meta. Para ser sincero, no recuerdo nada de lo que hablamos. Al pasar la línea de la meta, estrechamos nuestras manos y nos felicitamos. El compañerismo en este tipo de carreras supera cualquier tipo de competitividad.

De un momento a otro, sin darme cuenta, la carrera llegó a su fin. Colgarme la medalla fue sin dudas el mejor reconocimiento a una carrera inolvidable. El tiempo realizado (2:01:41) me dejó en el puesto 40 de mi categoría de los 21K. Sí, es cierto, lejos del podio, pero más lejos de los últimos lugares. Al menos, no hice el ridículo, como esperaba mi editor. Cumplí un sueño, uno que seguramente intentaré repetir el próximo año: volver a disputar la carrera más bonita del mundo.