Una buena para La Roja: Bolivia es goleada por la Venezuela de Pekerman

La complicada situación de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas obliga a mirar otros partidos y estar pendientes de otros resultados. El próximo rival de La Roja, Bolivia, visitó Barinas para enfrentarse a una Venezuela que tenía como gran novedad el debut de José Néstor Pekerman como seleccionador. El estreno fue exitoso porque la Vinotinto venció por 4-1, resultado que le sirve a la selección chilena para que La Verde no se acerque a la zona de clasificación.

El elenco que comanda César Farías se preparó para la doble fecha clasificatoria con una concentración desde inicios de enero y con un amistoso disputado la semana pasada ante Trinidad y Tobago, en Sucre, en el que golearon 5-0. Esta estrategia no resultó porque los bolivianos fueron superados por los llaneros, que tuvieron en Salomón Rondón a su gran figura. El delantero se llevó el balón para la casa tras anotar un triplete.

Los primeros 20 minutos fueron de ida y vuelta. Era un encuentro entretenido y Bolivia se acercaba con peligrosidad hacia el arco de Faríñez. Pero era el día de Rondón. En los 25′, el espigado ariete anotó el 1-0 para los venezolanos, con un cabezazo al primer palo. En los 31′, el propio delantero casi anota el segundo, pero Lampe lo evitó. Era un aviso de lo que sucedería en los 35′. Rondón saca un remate cruzado bajo y el ex meta de Huachipato no reaccionó. Bolivia logró el descuento en los 38′, mediante un fuerte cabezazo de Bruno Miranda, ex Universidad de Chile.

En el segundo lapso, Venezuela amplió la diferencia en base a la velocidad que aplicó en el ataque, sacando réditos a las fisuras defensivas de los bolivianos. En los 55′, Darwin Machís puso el 3-1, aprovechando un error garrafal de la defensa altiplánica. Después, en los 67′, llegó el hat trick de Rondón, con una media vuelta en el área. Ahí se acabó el duelo como expresión de lucha.

Además, Bolivia terminó con 10 jugadores debido a la expulsión del volante Leonel Justiniano, quien será baja para el partido del martes ante Chile.

Venezuela se mantiene en el último lugar de la tabla, con 10 puntos, pero mostró una considerable mejoría. En el caso de La Verde, se estanca en el octavo puesto con 15 puntos, a una unidad de la selección nacional. El duelo de La Paz será vital, porque será la última oportunidad para reengancharse en la lucha por un cupo o bien por el repechaje. Si empatan, los dos se despiden de Qatar.