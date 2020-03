Una corrida virtual en memoria Valentina Maureira, la niña que en 2015 pidió la eutanasia

Es difícil olvidar la historia de Valentina Maureira. La niña, que durante años luchó contra una cruenta fibrosis quística, pidió la eutanasia a Michelle Bachelet y terminó falleciendo en 2015, dejó cinco misiones a sus cercanos. La primera de ellas fue generar una gran corrida para concientizar sobre a la donación de órganos, algo que este fin de semana se realizará.

Y para hacerla masiva, se decidió hacer una competencia especial. Será una Carrera Virtual 5k, que se desarrollará este sábado y domingo entre las 7 y las 11 de la mañana. La actividad, además de buscar generar atención en la falta de donantes que Chile posee, será una actividad que reunirá donaciones para la creación de una casa de acogida en Santiago, dispuesta para los pacientes y familias de personas que provengan de regiones y no tengan como costear un hospedaje.

“Ella pidió crear una corrida para educar a las personas en torno a la donación de órganos y también crear la casa de acogida. Ella vio cómo yo, durante 20 años, viví y dormí en los pasillos de los hospitales en los que la internaron a ella y a mi hijo Michael”, comenta Fredy Maureira, el padre de Valentina.

En 1996, Fredy perdió a su hijo Michael, de apenas seis años, a raíz de la misma enfermedad, a la espera de un órgano que nunca llegó. Ha tocado puertas desde entonces, recibiendo apoyo y promesas de autoridades de todos los colores políticos. “La ex Ministra del Deporte, Doña Paulina Kantor, me prometió que me iba a apoyar con lo de la corrida, pero no quedó en nada”, confiesa.

Cómo colaborar

Por ello, este fin de semana se realizará la corrida virtual en apoyo a la iniciativa. “Se correrá en una modalidad virtual. A través de cualquier aplicación los participantes pueden medir los cinco kilómetros a correr, toman su pantallazo y se suben con el hashtag #YoDono”, explica Mario Cárdenas, uno de los impulsores de la iniciativa.

Participar es muy fácil. Se debe contar con un reloj GPS o una App que mida tiempo y distancia (hasta google maps sirve). Luego, se debe seguir la cuenta de Instagram de @actionk_virtual. El sábado o domingo, entre las 7 a las 11 de la mañana se debe correr cinco kilómetros y publicar en un post con el hashtag #YoDono el recorrido de la actividad. Para que el resultado sea validado se debe enviar la imagen al correo contacto@actionk.cl. El ranking de los finalistas será publicado el miércoles 18.

“Esto es algo social, lo necesita el país. Yo perdí dos hijos por no tener órganos a tiempo”, reflexiona Maureira.