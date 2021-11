Unión Española suma un contagiado de Covid-19

Unión Española se suma a los contagios de Covid-19 en el fútbol chileno. Tal como Colo Colo, el rival al que deben enfrentarse este domingo, el equipo de colonia presenta un caso positivo de la enfermedad. Esta mañana, los de Independencia fueron notificados de la situación, que puede generarle alteraciones a la planificación del técnico Cristián Bravo, quien prepara el encuentro ante el Cacique.

El club aún no se ha referido oficialmente al contratiempo aunque, tal como acontece en el Cacique, en el Santa Laura esperan no tener más ausencias por contacto estrecho. Esa materia deberá ser resuelta por la Seremi de Salud Metropolitana, que en la jornada matinal de este viernes se presentó en el recinto deportivo para realizar la notificación respectiva e iniciar la trazabilidad de rigor.

“No ha tenido contacto”

“Está la gente de la Seremi, nos preguntó el procedimiento que empleamos una vez enterados de la situación, pero no hubo contacto estrechos. La persona se empezó a sentir mal el viernes. No ha venido. El jueves se le hizo un examen de PCR en el auto. No ha tenido contacto con el plantel. Ayer nos hicimos PCR y salieron todos negativos”, explica Luis Baquedano, gerente general del club, para dar cuenta de un escenario que consideran controlado.

Sin embargo, con la finalidad de extremar las precauciones, los hispanos planean someterse a un nuevo chequeo. “Estamos evaluando la posibilidad de hacer un antígeno mañana, por mayor seguridad. Lo veremos con la Seremi”, concluye.