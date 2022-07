Universidad Católica llega a un acuerdo con el uruguayo Gary Kagelmacher para reforzar la defensa

Universidad Católica tiene todo listo para cerrar el proceso de fichajes para enfrentar el segundo semestre de la Temporada 2022. El elenco de la precordillera alcanzó un acuerdo con Gary Kagelmacher para reforzar la zona defensiva del club.

El defensor uruguayo de 34 años llegó a un acuerdo con los cruzados para arribar a San Carlos de Apoquindo hasta fines de 2023. El jugador llega con la plena confianza del técnico Ariel Holan, pues ya lo dirigió en Club León de México, el que además fue el último club del futbolista.

“Universidad Católica y Gary Kagelmacher (34) alcanzaron un principio de acuerdo para que este último se convierta en refuerzo de La Franja para el segundo semestre del año 2022. El defensa llegaría en calidad de jugador libre y con un contrato hasta el 2023, siendo el León de México su último club, donde fue dirigido previamente por Ariel Holan”, anunció Cruzados.

El zaguero se someterá este miércoles a los exámenes médicos de rutina, para posteriormente firmar el contrato. Con esto, además, la UC cierra su proceso de incorporaciones después de la llegada de Mauricio Isla desde el Flamengo y de César Pinares, quien arribó desde el Altay de Turquía.

Sin embargo, el tetracampeón aún podría fichar dos jugadores más si quisiera, debido a la venta de Diego Valencia al Salernitana y a la grave lesión de Cristian Cuevas, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que se perderá el resto del año. Las bases del certamen le permiten a los estudiantiles reemplazar a ambos elementos.

Dura lucha en la zaga de la UC

La incorporación de Gary Kagelmacher viene a remecer y potenciar la competencia en la zona defensiva de la Católica, donde se vivirá una intensa pelea por la titularidad, tal como lo señaló este martes Branco Ampuero, en conferencia de prensa.

Consultado sobre el arribo del charrúa y la lucha por estar en el once inicial, el ex Deportes Antofagasta señaló lo siguiente: “Cuando Ariel llegó, nos dijo que la idea era que para un plantel competitivo debíamos tener dos jugadores por puesto. Dentro de los márgenes del club, eso se ha logrado. Somos hartos, estamos luchando día a día por un lugar, pero acá nadie tiene el puesto ganado. La idea mía es hacerle la tarea difícil al entrenador”.

Sobre las rotaciones de Holan, el central agregó que “es un tema del entrenador. Compito con los demás centrales para ganarme un lugar, hacer las cosas bien en el entrenamiento y que eso me permita jugar el fin de semana. Todos queremos jugar, pero tienen que entrar once a la cancha. Hay una competencia, sana y leal. Todos queremos sumar minutos y ganar partidos”.

También aprovechó de referirse a la suspensión del duelo contra Unión Española por las malas condiciones de la cancha del estadio Santa Laura y cómo se enfocan en el próximo duelo contra Curicó Unido, este fin de semana.

“Estábamos al tanto y expectantes por el estado de la cancha. Mis compañeros y los jugadores de Unión sabían que había un partido de Rugby, y con las condiciones climáticas que habían, era muy difícil jugarlo. Nos sirvió para tomar más descanso y poder recuperarnos del viaje que tuvimos a Sao Paulo”, señaló.

En cuanto al choque con los torteros, indicó que “nuestro partido más importante es el que viene ahora. Es un rival directo que está por sobre nosotros en la tabla. Nuestro mayor desafío es pillar a los equipos que tenemos por delante. Uno de esos es Curicó, Cobresal, Unión… A partir de ahí ver para qué nos alcanza”.

También tuvo palabras para la lamentable lesión de Cristián Cuevas que se perderá el resto del año. “Fue lamentable su lesión. Fue en una jugada intrascendente y eso es lo que más le duele a Cristian y a nosotros como compañeros que convivimos todos los días con él. Es una lesión larga y compleja, perdemos un jugador que puede hacer toda la banda izquierda, intenso, de buen pie. No queda nada más que esperar que la operación que se tiene que realizar en los próximos días resulte bien y tenga una recuperación óptima en los plazos estipulados para que vuelva en las mejores condiciones, que no me cabe duda que va a ser así”.

El duelo entre Universidad Católica y Curicó Unido está programado para este domingo 17 de julio desde las 17.30 horas en el estadio La Granja.