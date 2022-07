Felicevich viaja a Milán: Alexis, de Niño Maravilla a Niño Problema para el Inter

Alexis Sánchez se volvió un problema para el Inter de Milán. Al tocopillano le queda un año más de contrato en Italia, que le costará cerca de 7 millones de dólares netos al club lombardo y que, al mismo tiempo, impide la llegada del nuevo gran objetivo de la institución: el delantero argentino Paulo Dybala, ex Juventus.

Primero que todo, el chileno no se integró al inicio de los entrenamientos del equipo que dirige Simone Inzaghi. La pretemporada comenzó el pasado 6 de julio en el Suning Training Centre, en Appiano Gentile, muy cerca de Como.

Sin embargo, el jugador nacional pidió una licencia a la sociedad italiana para retrasar su regreso en una semana. Así lo confirman desde Italia a El Deportivo, ya que el tocopillano solo se integrará a los entrenamientos este miércoles, cuando ponga a fin a sus extensas vacaciones.

Inzaghi, el técnico lombardo, se remite a los hechos objetivos. Sánchez es jugador el club y la relación rige hasta mediados del próximo año. Por ende, forma parte de sus jugadores elegibles y espera que se sume lo antes posible. “Tenemos seis delanteros en la plantilla, incluidos (Andrea) Pinamonti, que hizo una gran temporada, más Alexis Sánchez”, establece el entrenador.

Este lunes, durante la tarde, Fernando Felicevich, su agente, llegó a Milán para destrabar su salida. Lo hizo junto a Arturo Vidal, su otro representado, quien ya logró desvincularse del cuadro lombardo, y quien subió una fotografía con AS7: “Mucha historia en una sola foto”, escribió el King. La idea del empresario es poder solucionar lo antes posible la desvinculación del Niño Maravilla.

Le buscan la salida

Sin embargo, mientras el delantero se pasea por sus viñedos en la Toscana, la secretaría técnica de la squadra nerazzzurra busca una rápida salida para terminar con el oneroso contrato del Niño Maravilla y así poder avanzar en materia de refuerzos para la campaña que se avecina.

“Alexis (Sánchez) tiene contrato, no es que lo podamos echar. Así como es legítimo que intentemos construir una plantilla de delanteros más competitiva, también es legítimo que él elija aceptar la mejor oferta o quedarse y jugar sus cartas”, dijo hace unos días el director ejecutivo del club, Giuseppe Marotta.

Un escenario abierto, donde no solo los italianos exploran las opciones de mercado del ex Udinese. Es más, la opción de regresar al Barcelona no es algo que esté del todo cerrado, como confirman cercanos al jugador.

“Alexis quiere regresar a Barcelona y así se lo ha hecho saber a sus representantes. Es complicado, sobre todo, por el perfil de jugadores que están buscando el Camp Nou. Existe una relación de cercanía entre el futbolista y el técnico Xavi Hernández. La posibilidad de volver a Barcelona no está completamente descartada. Quedan días de mercado”, explican en el entorno del Niño Maravilla.

Asimismo, algunos medios europeos, incluso, aseguraron que el atacante rechazó una millonaria oferta del Sevilla, otro de los cuadros hispanos que disputará la próxima Champions League. Los andaluces son animadores constantes de LaLiga, por lo que se trataba de una propuesta atractiva desde el punto de vista deportivo. No obstante, el jugador formado en Cobreloa desestimó la opción.

En medio de esas indecisiones aparece otro actor que también forma parte de los afectos de Sánchez: Arsenal de Inglaterra. Los londinenses están dispuestos a gestionar el regreso del tocopillano al Emirates Stadium, donde quizás vivió sus mejores presentaciones como futbolista.

Sin embargo, la intención del equipo de los Gunners es que Inter pague la mayor parte del salario del chileno. La intención del técnico español Mikel Arteta es conformar una dupla de ataque poderosa entre el chileno y el nuevo fichaje estrella, el brasileño Gabriel Jesús, proveniente del Manchester City.

Sánchez tampoco mira con malos ojos esa posibilidad. Un club donde se sintió siempre cómodo, en el que fue la estrella por tres temporadas y media; jugó 166 partidos, marcó 80 goles y logró 45 asistencias. Sabe que en Londres el cariño será recíproco y podría volver a sentirse importante.

El futuro del goleador histórico de la selección chilena vive horas clave, con su representante gestionando su salida del Inter de Milán. Mientras aquello no se concrete, este miércoles el chileno se integrará a la pretemporada de los lombardos, que hoy jugaron su primer amistoso ante el FC Lugano.