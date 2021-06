Uruguay se mueve para que la Conmebol suspenda a Vidal, Medel, Vargas y Pablo Aránguiz

En la Selección de Uruguay están pendiente al acto de indisciplina que golpeó a la Roja. Ayer, luego que la Conmebol abriera el expediente contra el equipo de Lasarte, tras reconocer que ingresaron un peluquero al hotel de concentración, los dirigentes de la celeste sostuvieron diversas reuniones para ver los pasos a seguir.

Y de momento, según informa el medio Ovación Digital de Uruguay, la Asociación Uruguay de Fútbol presentó una petición de suspensión provisional para Gary Medel, Arturo Vidal, Eduardo Vargas y Pablo Aránguiz, quienes aparecer en los registros que han circulado por las redes sociales. El protocolo de Conmebol establece que las visitas de terceras personas están prohibidas y que están sujetas a una sanción. Los jugadores serán multados según se informó ayer.

Desde la ANFP, en tanto, aseguran que aún no han recibido ninguna notificación de la Conmebol. Hoy, durante la mañana, los miembros de la delegación fueron sometidos a test de antígenos. ¿Los resultados? Todos arrojaron negativo.

Ayer, Claudio Bravo también reconocía la falta. “Lógicamente, es perjudicial. Somos conscientes de que estamos viviendo una pandemia. Tuvimos la fortuna de que no pasó a mayores y no hubo contagios en la Selección. Sabemos del error que cometimos. Asumimos las consecuencias y también aclarar cosas como el que no entrenáramos ayer en condiciones normales. Fue por protección, esperando tener los PCR negativas. Sí trabajamos de manera individualizada y grupal al interior del hotel. Asumimos el error y también los que participaron en estos actos”, dijo el arquero.

Lasarte, por su parte, también enfrentó las críticas. “Los compañeros recién lo definieron muy bien. Es un error grave, que se podía solucionar de una manera u otra, con mayor tranquilidad, pero que no fue así. Hay que pagar un precio y no hay mucho más que eso. Hay una parte importante que hay que tener en cuenta, que es que estamos viviendo una etapa complicada para la vida de todo el mundo. Si influye o no, yo creo que todo influye, lo que no sabemos es si influirá para bien o para mal. Mañana lo sabremos en el juego”, cerró.