Valdivia se vuelve a perder otra final

Jorge Valdivia ha jugado apenas el 9,8% de los minutos que ha tenido que disputar Colo Colo desde que él regresó al Monumental. El volante ni siquiera ha completado un partido, puesto que suma solo 89 minutos, repartidos en tres presentaciones: 15′ con la UC, 63′ con Wanderers y 11′ con Everton, cuando entró a los 65′ y a los 76′ debió abandonar lesionado.

La realidad está lejos de cambiar: otra vez no fue citado para el trascendental duelo de hoy ante La Calera, donde los albos se juegan buena parte de su futuro en Primera. Si no ganan, tanto Coquimbo como Iquique podrían superarlos si ganan sus duelos pendientes y quedar como colistas absolutos. Así, el ex Palmeiras, que llegó como gran refuerzo y una de las soluciones para salvar la categoría, apenas ha sido comparsa, lejos de sus años más protagónicos en Macul.

Después del duelo de este domingo, al elenco popular solo le quedarán tres partidos en el torneo, por lo que Valdivia se va quedando sin oportunidades de demostrar que volvió a ser un aporte en el delicado momento de la institución.

Quien sí parece convencer es el juvenil argentino Pablo Solari, de gran partido ante Coquimbo. El transandino se ha ganado la confianza de Gustavo Quinteros y también la de la dirigencia. Sus 155 minutos y dos titularidades provocaron que Colo Colo decidiera pagar los 30 mil dólares para extender su préstamo hasta fin de año, aunque existe una cláusula que permite que Talleres, el dueño del pase, lo pida de regreso en junio, pero el Cacique también tiene la prioridad para comprarlo en ese momento. Lo seguro, por ahora, es que se queda en Pedreros hasta mitad de año. Hoy, al igual que Matías Fernández, está dentro de los citados para jugar ante La Calera.

Ese duelo se torna crucial para los cementeros si es que quieren mantener viva la ilusión de amargarle el título a la UC. El equipo de Vojvoda marcha segundo, con tres puntos menos que los cruzados, contra quienes jugarán en la fecha 33, por lo que darles caza, a pesar de que ya han dejado pasar varias oportunidades, sigue al alcance de la mano y depende de ellos mismos.