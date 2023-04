Federico Valverde es denunciado a la Policía Nacional tras agredir a jugador del Villarreal posterior a la derrota del Real Madrid

El Real Madrid se lleva todos los reflectores luego de un hecho insólito. Concretamente, un jugador es quien se lleva las miradas: Federico Valverde. El uruguayo está en el ojo del huracán tras agredir a un jugador del Villarreal luego de la derrota del cuadro merengue.

Posterior al encuentro, el volante se dirigió al estacionamiento del Santiago Bernabéu para esperar a Alejandro Baena. Ahí, en una situación que marcó la pauta en España y dio la vuelta al mundo, agredió violentamente al hispano. Ambos habrían chocado en el terreno, aunque la jugada no tuvo mayor importancia en lo físico. Sin embargo, esto habría provocado una discusión entre los futbolistas.

“En el partido de Copa del Rey, Baena le pegó una patada a Fede y le dijo ‘llora ahora que tu hijo no va a nacer’. Eso quedó ahí, pero hoy le dijo otra cosa parecida y Fede se calentó. Le esperó y le dijo que con la familia no se metía”, señaló el diario Marca sobre el encontrón. En ese sentido, Valverde abordó al mediocampista después del encuentro para golpearlo, sin antes encararlo por lo ocurrido: “Dime ahora lo que me has dicho en el campo sobre mi hijo”.

Denuncia

Según fuentes cercanas al jugador uruguayo, los dichos del español no fueron en el duelo del sábado, sino que habrían ocurrido en el encuentro de Copa del Rey, de enero pasado. Por su parte, Baena, negó rotundamente lo señalado: “Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO”, señaló en su cuenta de Twitter.

Valverde y Baena disputan el balón en el duelo entre el Real Madrid y el Villarreal por la Copa del Rey, en enero pasado. Foto: REUTERS/Pablo Morano

El día después ha sido más caótico para el uruguayo. El volante, que no habló durante el sábado, llegó a Valdebebas para entrenar. Ahí, el jugador no quiso hacer mayores declaraciones y solo comentó un escueto: “No, no. No, lo siento”.

En ese sentido, durante la presente jornada, Baena presentó una querella ante la Policía Nacional por agresión. El hecho no quedó registrado en el acta del duelo, pero las fuerzas policiales se dirigieron al lugar para tomar nota de los hechos y declaraciones tanto a protagonistas como testigos.

En primera instancia, el jugador no pretendía llevar a cabo la denuncia. No obstante, decidió hacerlo luego de analizarlo con su entorno. Esto, abre la posibilidad de que Valverde sea sancionado e incluso inhabilitado por un periodo de tiempo. La decisión dependerá de la Comisión Antiviolencia, que también podría determinar una multa económica si es declarado culpable.

El Villarreal confirmó la denuncia en un comunicado, donde también respaldaron al jugador: “Álex Baena, sufrió anoche una agresión tras el partido disputado ante el Real Madrid (...) Ante esta situación, el jugador ha decidido interponer la correspondiente denuncia al agresor ante la Policía Nacional. El Villarreal muestra su rechazo a cualquier acto de violencia y cree firmemente en la versión de su jugador al cual le apoyará a lo largo de todo este proceso”.