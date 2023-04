Escándalo en España: prensa ibérica asegura que jugador del Real Madrid golpeó a uno del Villarreal tras la derrota merengue

Un verdadero escándalo es lo que se vive en la noche de este sábado en el campeonato español. La derrota del Real Madrid en manos del Villarreal terminó a los combos en la zona de estacionamiento del Santiago Bernabéu.

Según información entregada por el programa El Chiringuito, los protagonistas de la polémica son Federico Valverde y Alejandro Baena. Ambos habrían chocado en la cancha, pero no pasó a mayores, por lo que sorprende la reacción posterior de estos jugadores. Más aún pensando que los hechos sucedieron luego que ambos habían pasado por sus respectivos vestuarios.

El espacio español detalla que el uruguayo le habría propinado un puñetazo al joven valor del Submarino Amarillo, pero no agrega detalles de qué habría reiniciado las escaramuzas. Sin embargo, la Cadena Ser informa que todo se originó por una mala mención que habría hecho Baena sobre el hijo del futbolista del cuadro capitalino.

Versión que corrobora el diario Marca. “En el partido de Copa del Rey, Baena le pegó una patada a Fede y le dijo ‘llora ahora que tu hijo no va a nacer’. Eso quedó ahí, pero hoy le dijo otra cosa parecida y Fede se calentó. Le esperó y le dijo que con la familia no se metía”, publican.

Por lo mismo, una vez que se vieron en la salida Fede abordó al centrocampista y le habría gritado: “Dime ahora lo que me has dicho en el campo sobre mi hijo” y la discusión escaló hasta la agresión. Hecho que coronó una jornada negra para los dirigidos por Carlo Ancelotti.

“Nos ha costado recuperar balón en campo contrario, la verdad es que no hemos estado equilibrados. Es la razón por la que hemos encajado tres goles y el Villarreal maneja muy bien el balón, te descoloca en presión alta. Nos hemos adelantado dos veces en el marcador, se pudo acabar el partido porque tuvimos oportunidades para hacer el tercero y después hemos perdido el partido. La llave ha sido la falta de equilibrio”, explicada el estratega luego de la caída.

La misma que los sacó definitivamente de la lucha por el título y que coronará al Barcelona en las próximas horas. Por lo que sólo el objetivo ahora es la Champions League, dónde se medirán con el Chlesea la próxima semana.

“Es una derrota que no cambia nuestro ánimo para el miércoles que va a ser un partido totalmente distinto. Comparado con el año pasado en LaLiga hemos bajado el nivel. No es una derrota merecida pero tengo que reconocer que no hemos jugado al nivel”, concluye Ancelotti.