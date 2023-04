El dramático llamado de Endrick, la nueva joya brasileña del Real Madrid: “¿Por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto”

Su venta fue anunciada como “la mayor negociación en la historia del fútbol brasileño” y de inmediato el nombre de Endrick se hizo famoso en el continente europeo. Es que el Real Madrid pagó 40 millones de dólares por este joven de 16 años y todos querían saber cómo jugaba el formado en el Palmeiras.

Pero la exposición mediática le pasó la cuenta al futbolista adolescente, pues en el año solo ha marcado un gol en el cuadro paulista y, si bien esto debería ser normal para su edad, las críticas se ensañaron con él.

“A veces me pregunto: ¿por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto”, fue el dramático llamado que hizo en una entrevista con la revista GQ del mencionado país. Luego, agregó: “Hay situaciones que cruzan la línea: ‘Ah, es el nuevo Pelé’, dicen. Hombre, nadie va a ser Pelé, es el rey del fútbol. Pero ahora no hay nada que hacer, no puedo pedirle a la gente que no hable de mi vida y siempre habrá gente para atacarme”.

Y si bien el delantero reconoce que “antes estaba pendiente de lo que decía la gente de mí”, revela que hoy ya no tiene esa costumbre. “Si bien me gustan los videos en TikTok, cuando hay algo sobre mí, paso rápido”, advierte. ¿La razón? Todo comenzó cuando en febrero de este año fue reemplazado ante Bragantino y al llegar al banco de suplentes se tapó su cara con una pechera. El gesto fue interpretado por los medios locales como un llanto desconsolado por su mal momento futbolístico.

“Cuando me sustituyeron, me puse el chaleco en la cabeza, pero no lloraba, no estaba triste. Estaba orando a Dios. Y lo interpretaron mal, dijeron que estaba llorando porque no estaba anotando goles. Siempre dije que me gustaría tener a todos los brasileños cerca de mí, pero entiendo cada vez más que eso no es posible”, confiesa.

Felizmente para él, hace poco logró marcar por el Verdao y seguirá en dicha institución hasta que tenga 18 años, ya que solo con la mayoría de edad podrá cruzar el Atlántico y ponerse la camiseta del poderoso cuadro español. “Necesito seguir trabajando, que es lo que me pide Abel Ferreira (su técnico en el Palmeiras). Soy igual de adulto que el resto de mis compañeros de equipo. Nadie debería sentir lástima por mí o darme palmaditas en la cabeza”, concluye.