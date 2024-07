Wimbledon pierde a una de sus estrellas: Aryna Sabalenka se baja del torneo por lesión

En su primer día de partidos, Wimbledon no solo pierde figuras por derrotas, sino que también por lesiones. Ese fue el caso de Aryna Sabalenka, número tres del mundo, quien esta jornada debía disputar su duelo de primera ronda ante la estadounidense Emina Bektas (107° WTA), quien ahora deberá jugar ante una lucky loser en el debut.

“Me rompe el corazón anunciar que no podré competir en Wimbledon este año”, comenzó Aryna Sabalenka en redes sociales apenas comenzada la actividad en el All England. “Lo intenté todo para estar lista pero mi hombro no está colaborando. Me esforcé al límite en el entrenamiento de hoy para dar lo mejor pero mi equipo me dijo que jugar así solo agravará la situación. Este torneo significa demasiado para mí así que prometo que volveré más fuerte el próximo año”, agregó.

Un giro que cambia el cuadro femenino de Wimbledon, ya que la bicampeona del Australian Open aparecía como una de las favoritas para conquistar el título en Londres. Ya había llegado a semifinales en 2021 y 2023, por lo que parecía lista para ser campeona este 2024.

Pero lo cierto es que sus problemas físicos no son nuevos. Había mostrado sus primeros dolores en Roland Garros e incluso en la jornada dominical había detallado sus complicaciones en rueda de prensa. “Es una lesión muy específica y es muy rara. Probablemente sea la segunda o tercera tenista que se ha lesionado ese músculo. Es muy frustrante. Lo peor es que puedo hacer de todo. Puedo entrenar, puedo jugar de fondo, pero sufro con el servicio”, mencionó en aquella oportunidad.

Sabalenka de esta manera recién volverá a competir en la gira norteamericana de cemento, ya que hace solo unos días se había restado de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 para precisamente cuidar su cuerpo. “Es demasiado para el calendario. Tomé la decisión de cuidar mi salud. Es demasiado cambiar la superficie”, mencionó en relación a la transsición arcilla (Roland Garros), césped (Wimbledon), arcilla (París 2024) y asfalto (US Open) que deberán realizar los jugadores que compitan en la cita de los anillos.