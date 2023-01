Wout Weghorst, el ‘bobo’ según Messi, hace su estreno goleador en el Manchester United

En Manchester están felices con Wout Weghorst. El futbolista, que adquirió notoriedad internacional luego de ser tratado de “bobo” por Lionel Messi, marcó en el triunfo del United por 3-0 sobre Nottingham Forest, en la semifinal de la EFL Cup. Se trata de la primera anotación de neerlandés por los Diablos Rojos, que lo contrataron luego de su actuación en Qatar 2022.

El artillero cazó un rebote que dejó el golero Wayne Hennessey, luego de un remate de Antony. Los otros tantos de la jornada fueron obra de Marcus Rashford y Bruno Fernandes. Tras el cotejo, el técnico de la escuadra ganadora, Erik ten Hag, elogió el trabajo del delantero: “Participó de goles en los partidos anteriores, pero los atacantes no están felices si no anotan, así que sirve para su confianza”.

El jugador del Manchester United está de retorno en Inglaterra luego de un semestre en el Besiktas de Turquía. Antes militó en Emmen, Heracles Almelo y Alkmaar, de Países Bajos; Wolfsburgo, de Alemania; y en el Burnley, también de la Premier League.

Claro que fue su conflicto con Lionel Messi lo que lo llevó a ser reconocido en el mundo entero. Pese a que en aquel encuentro entre su selección y la de Argentina marcó un doblete, la reacción del astro transandino fue más viral. Fue en una entrevista post partido, con el canal argentino TyC Sports, cuando lo encaró. “¿Qué miras bobo?”, le dice en dos ocasiones. “Andá para allá, bobo”, continuaba.

Wout Weghorst aseguró estar decepcionado de la actitud del capitán de la Albiceleste. “Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de futbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero se que me dijo palabras irrespetuosas y estoy realmente decepcionado”, declaraba.

Lejos de quedar atrás, el intercambio entre el atacante y Lionel Messi sigue dando que hablar. Tanto así que hace algunos días, en Argentina, se le otorgó el Premio Martín Ferro al capitán de los campeones del mundo, en la categoría de “Mejores dos minutos virales digitales”.