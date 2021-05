Ya es oficial: Cavani sigue en el Manchester United

Edinson Cavani continuará jugando en el Manchester United. El club inglés anuncia, a través de sus plataformas oficiales, que el delantero uruguayo extendió su relación con la entidad hasta junio de 2022. El charrúa ha marcado 15 goles con la camiseta de los Diablos Rojos. que viste desde octubre de 2020.

“A lo largo de la temporada he desarrollado un gran cariño por el club y todo lo que representa. Siento un vínculo profundo con mis compañeros de equipo y todo el cuerpo técnico, que me motiva todos los días, por eso sé que juntos somos capaces de lograr cosas muy especiales”, declara Cavani en el sitio oficial del United.

“Desde el primer momento que llegué sentí la confianza del entrenador. Como jugador, esto te da la oportunidad perfecta para desarrollar tu mejor fútbol, así que quiero darle las gracias por ello. También me ha emocionado lo mucho que los hinchas han querido que me quede, por eso voy a dar todo para traerles nuevas alegrías. Todavía no he podido jugar con las tribunas llenas, pero no puedo esperar para hacerlo”, añade.

Cavani, en una celebración de un gol por el Manchester United (Foto: AFP)

Solskjaer celebra

Su renovación también es valorada por el técnico, Ole Gunnar Solskjaer: “Cuando Edinson fichó por el club dije que le daría energía, poder y liderazgo al grupo, pero él aportó todo esto y mucho más. Como entrenador, estaba familiarizado con su historial de goles, pero creo que su personalidad es lo que más se ha destacado dentro del plantel. Cuenta con una mentalidad ganadora y una actitud implacable”.

“Edinson es uno de los últimos en dejar el campo de entrenamiento, y se está transformando en todo un modelo a seguir para los más jóvenes. Siempre he querido que se quede para vivir la experiencia de jugar con la cancha llena, así que espero que pueda tener esa oportunidad muy pronto”, dice el DT.