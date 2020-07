Emilio Sutherland regresa con nuevo programa: “La temperatura ambiente del país no está para un programa como En su propia trampa”

Este sábado a las 15.00 horas el periodista Emilio Sutherland regresa a la pantalla de Canal 13 con Yo estuve ahí, un programa que revivirá diferentes tragedias que azotaron al país, y que al mismo tiempo mostraron la capacidad de las personas de superar las dificultades.

“La médula de este programa es registrar historias de personas que vivieron momentos muy difíciles, que los protagonizaron, estuvieron ahí, como dice el titulo, siendo parte de los registros audiovisuales en su momento, y pese a perder a sus seres queridos, sus casas, etcétera, lograron salir adelante”, comenta Sutherland a La Tercera. “Y eso me parece super interesante sobre todo en la etapa actual que vive Chile. Siento que hay, y habemos muchas personas, que estamos un poquito angustiados, un poquito intranquilos por toda la situación que ha generado este virus en todo el mundo y en Chile en particular, entonces nos muestra que no hay que perder las esperanzas, que siempre hay una salida aunque se pasen momentos muy difíciles”, profundiza.

Yo estuve ahí. Foto: Canal 13.

El programa, que formará parte del Bloque Cultural de Canal 13, cuenta con 12 capítulos desarrollados por la estación junto a la productora La Ventana, y cuyo rodaje se hizo en 2019. “A mucha gente le va a llamar la atención que andemos sin mascarilla por todo Chile, recorriendo todos los lugares, eso sin lugar a dudas va a llamar la atención porque ahora en todos los programas ves a gente con mascarillas y manteniendo la distancia física, y ahí (en el programa) no. Afortunadamente esto pasó antes”, advierte el periodista.

En su episodio debut, el programa abordará la erupción del volcán Chaitén en 2008 y las consecuencias para los habitantes de la zona. “Veremos cómo las personas lucharon para quedarse, para un poco doblar la mano a la autoridades, que insistentemente quisieron erradicarlos de ese lugar, y muchos siguen ahí, en un lugar que es maravilloso pero obviamente con los resguardos necesarios para nuevamente no sucumbir a esta tragedia a las que están expuestos en estos sitios tan alejados de los centros urbanos, y expuestos a las fuerzas de la naturaleza”, adelanta.

Este será el regreso de Sutherland a un proyecto estable dentro del canal, ya que en los últimos meses, y a propósito de la pandemia, ha estado colaborando con el departamento de prensa en diversos reportajes, y ha hecho apariciones en el programa Aquí somos todos. “Prensa es como la columna vertebral de mi trabajo desde siempre, y a mi me encanta, es lo mio la calle, el reporteo, me gusta estar en contacto con la gente en terreno”, expresa. Y respecto al espacio conducido por Ángeles Araya y Francisco Saavedra, agrega: “también ha sido una experiencia nueva para mi, muy atractiva, me encanta el programa, está hecho especialmente para los tiempos que vivimos, de ayuda a la comunidad, pero es súper fuerte porque uno escucha unos dramas inmensos, testimonios muy fuertes, que termino muchas veces el programa como si me hubiese pasado una aplanadora”.

Donde Sutherland ya no se ve es en su emblemático programa En su propia trampa, donde desenmascaraba las estafas y engaños de diferentes delincuentes, y cuya última temporada se emitió en 2018. “La temperatura ambiente del país creo que no está para un programa En su propia trampa. Creo que lo hicimos en el momento justo, y para mi ya es como una tarea pasada. Me costaría mucho hacerla ahora e insisto, la temperatura ambiente, lo que pide la comunidad creo que es otro tipo de programa, que sea más positivo, más tira para arriba, y por el momento la Trampa no es mi opción”, explica.

“Ahora te digo, tengo los mejores recuerdos de En su propia trampa, se me infla el pecho recordarlo. Y con esto de la pandemia, veo la cantidad de visitas en Youtube que tienen varios programas, que han superado los 10, 11 y 12 millones de visitas y es increíble. Y me impresiona otra cosa: la cantidad de gente que lo ve del extranjero. Por lo que me ha contado la gente de internet, el 70% de la gente que lo ve del extranjero son mexicanos”, revela entre risas, contando de paso que en unas vacaciones familiares a México fue reconocido en todas partes como “el tío Emilio”.

Por todo, Sutherland vislumbra sus próximos proyectos en TV con algunos cambios. “En el futuro me gustaría hacer una especie de los mismos programas, porque hay mucha gente que dice que esto tiene que ser un montaje, con actores. Me gustaría hacer como un making off de la Trampa, de cómo se hizo, de cómo lográbamos capturar a los ladrones infragantis, de repente una cosa así, una vuelta de tuerca. Pero la Trampa no sé, siento que pasó. Aunque nunca hay que decir nunca jamás”, dice.