Özge Özpirinçci, actriz turca: “A la hora de crear contenidos aún hay mucha censura en Turquía”

Desde este lunes, TVN volverá a apostar por una ficción extranjera en su oferta programática y por una nueva producción turca en su horario prime.

Este 20 de julio llegará a la pantalla Fuerza de Mujer, la próxima producción dramática que desembarca en el horario estelar y que hará su estreno aprovechando los últimos capítulos de Hercai, ya en su recta final, y que de hecho pasará a segunda franja en las noches -Fuerza de Mujer irá después del noticiero 24 Horas Central-.

La elección de otra ficción originaria de Medio Oriente no es al azar: desde su estreno en diciembre de 2019, Hercai ha logrado una favorable sintonía para el canal público, elevando sostenidamente sus cifras y generando que vuelva a competir por el rating del prime tras años de bajos resultados.

Y en días de cuarentena su audiencia ha crecido: en estas semanas de confinamiento promedia 10,5 puntos de rating, quedando en el segundo lugar de su horario solo detrás de Mega -que promedia 18,2 en ese mismo bloque con la teleserie nacional Pituca sin lucas-. En algunas jornadas, incluso, la teleserie logra imponerse en el bloque.

Fuerza de Mujer vuelve a tener como eje central, tal como advierte su nombre, la historia de una mujer. La ficción sigue la vida de Bahar, una joven viuda con dos hijos, cuyo esposo falleció en un confuso incidente.

En el papel protagónico está la actriz Özge Özpirinçci, quien conversa con La Tercera acerca de este proyecto, su desembarco en la TV chilena y por qué las historias de su país logran aún tanto atractivo en el mundo.

¿Qué significó para usted hacer esta ficción centrada en la mujer en tiempos donde el rol femenino cobra tanta relevancia?

Esta teleserie nos cuenta una historia que promueve el empoderamiento femenino y la equidad de género, tanto en la sociedad como en cada aspecto de la vida, otorgándoles a las mujeres la capacidad de sobrevivir ante cualquier desafío. Debido a que conozco personalmente a Hande Altayli, nuestra guionista, siempre he leído con gran entusiasmo y fascinación cada libreto que me envía. Cuando se transmitió nuestra serie, las personas en la calles, adultos y jóvenes, hombres y mujeres y de diferentes estratos socioculturales y socioeconómicos me contaban lo mucho que se conmovieron con nuestra historia y la manera en que decidimos contarla. Eso es lo que el éxito significa para mí.

Esta producción será la sucesora de Hercai, una teleserie que ha traído grandes dividendos para TVN ¿Crees que Fuerza de Mujer pueda cautivar igualmente al público chileno?

Puedo decir en nombre de todo el equipo que Fuerza de Mujer no solo atraerá la atención de la audiencia chilena, sino que también demostrará cuán universales son nuestras historias y emociones. Cada uno de los personajes se volverá una parte de sus familias.

Las telenovelas turcas ya son habituales en la programación televisiva chilena, y proyectos como Hercai han demostrado que son una alternativa bien recibida para estos días de encierro por la pandemia.

Nos sentimos muy felices y halagados por ello. Es sorprendente ver que lo que hacemos es apreciado y solicitado por diferentes culturas. Me siento muy orgullosa de ser parte de este éxito. No obstante, no puedo negar que hay cosas que se deben mejorar. Lamentablemente, a la hora de crear contenido aún hay mucha censura. La homosexualidad sigue siendo un tema tabú en nuestro país y los personajes homosexuales no son más que una caricatura en cualquiera de las series televisivas que se emiten en los canales nacionales. Además, la duración de las series es demasiado larga. Estamos en rodaje 140 minutos semanalmente. Estas son solo las primeras cosas que se me vienen a la mente. Por supuesto, no son problemas que no podamos solucionar, pero necesitamos trabajar más para crear un contenido universal y de mejor calidad.