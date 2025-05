3 razones por las que el Rivoli Ristorante es uno de nuestros clásicos favoritos

De seguro conoces el RivoliRistorante, el local que abrió en 1990 en la Plaza del Sol, entre Nueva de Lyon y Santa Magdalena, a cargo de Massimo Funari, el chef romano que fiel a su estilo, no ha tranzado ni un ápice de la calidad y sabor que lo caracteriza.

Y es uno de los primeros restaurantes italianos que abrió en Santiago. Aquí nuestras razones de por qué casi 30 años después, el Rivoli es un lugar de peregrinación para los adictos a la buena pasta, buena mesa y disfrute. Además de uno de nuestros clásicos favoritos.

Oda a la burrata

ESTA-BURRATA.jpg la-tercera

Foto: Loreto Gatica

La burrata es a grandes, muy grandes rasgos, un tipo de queso italiano. La verdad es que es una maravilla, firme por fuera y extremadamente cremosa por dentro. Eso según la fórmula italiana original, la misma que se sigue en este restaurante al pie de la letra.

De hecho el Rivoli es el único lugar de Santiago donde la encuentras fresca, hecha en el lugar, tras cinco horas de un cuidado proceso artesanal, sin contar el tiempo que toma ir a comprar la leche de vaca apta para ésto.

El resultado es una maravilla, que puedes probar en formato de "antipasti" ($ 9.900), de corazón lechoso, cremoso, untuosa. Para volver por ella mil veces. Más si la acompañas del pan hecho en el día, que llegará a tu mesa apenas te sientes.

Puedes pedir media porción

Rivoli-mafetti-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Si te cuesta decidir, no sabes qué pedir o simplemente eres de los nuestros: goloso de corazón y te parece un acto criminal comer un solo plato, aplaudirás la opción de pedir media porción.

Cosa que resulte perfecto para poder disfrutar la pasta a punto y sin que se enfrié. De hecho, puedes pedir la mitad, de cualquier plato de la carta.

Dentro de los platos nuevos, está el "malfatti" ($ 7.900 la media porción), que no lleva pasta, es un deliciosa combinación de espinaca y ricota casera, o los "canellonis con confit de pato" ($ 8.000 la media porción) de esos sabores intensos, difíciles de olvidar.

Apto para celíacos y veganos

Rivoli-ñoquis-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Ojo que aquí no hablamos de una carta especial para personas con intolerancia al gluten o veganos por ejemplo, si no de la posibilidad de adaptar ciertos platos, pero sin que pierdan su esencia.

De hecho, te aseguramos que si el plato no está rico no va a salir de la cocina de Massimo Funari, no por nada este chef se ha hecho conocido por usar los ingredientes de su propia huerta, todo fresco, lo suyo son platos de ensueño.

Para los celíacos por ejemplo, hay opciones como los "ñoquis" ($ 9.900), que no son de harina, sino de ricota.

Es cosa que preguntes al garzón.

Bonus track

¿Te faltan razones? Prueba los "tortellini rellenos de foie gras" ($ 14.900), imposible describir en palabras lo que es esa bomba de sabor en boca. Golosería pura.