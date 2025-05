En vísperas de esta fecha, la cola de mono sigue siendo la favorita de todos. Pero también se puede optar por otros tragos que animan a cantar villancicos de tan refrescantes que son.

Cola de mono todo el año No importa al Liguria que vaya: en todos encontrará cola de mono en cualquier época, no sólo en Navidad. Este brebaje 100% chileno y popular en estas fechas, aquí se prepara con agua ardiente, canela, clavo de olor, leche condensada, azúcar, nuez moscada y café de grano ($ 2.800). Esa es la receta de uno de los maestros de cocina del restaurante, Jorge Galaz, quien tiene varios secretos -como filtrarlo en un saquito de harina, para que quede bien cremoso. A sus manos llegará una cola de mono en copa y bien helada, para así disfrutar su aroma.

DONDE: Av. Providencia 1373 TEL.: 222357914 HORARIO: Lu. a sá., 11 AM a 2 AM EST.: Av. Providencia 1360, $ 1.000 la hora. Un Grinch en el White Rabbit Pídalo así, porque se llama igual que el personaje verde que odia la Navidad. Pero este cóctel del gastrobar de Antonia López de Bello es, en cambio, de color rojo. ¿Con qué se prepara? Con ron blanco, tequila, menta, frambuesa, jugo de limón y goma ($ 5.000). Es refrescante, suave y tiene una cautivante mezcla entre acidez y dulzor. Las hojas de menta con que se acompaña le terminan de dar el toque navideño.

Caja la-tercera

DONDE: Antonia López de Bello 0118 TEL.: 225034246 HORARIO: Lu. a sá., 7 PM a 12 AM EST.: En calles aledañas, con propina. Navidad en Sarita Colonia Abrió hace un mes en calle Loreto y ya es uno de los restaurantes más onderos de Santiago. Los comensales reservan semanas antes para degustar su “cocina peruana travesti”, como la bautizó su dueño, Gino Falcone, y también su atractiva coctelería. Pida ahí un trago inspirado en las festividades, el Niño Jesús ($ 6.000).

Caja la-tercera

Está hecho con Jägermeister (un destilado de 35 grados, con dejos a cardamomo y nuez moscada), jugo de limón, maracuyá, jengibre y una bebida de yerba mate. Toda esa mezcla le dejará un sabor de boca similar al del pan de pascua, pero bastante más liviano y refrescante. Lo mejor para acompañar este trago son las chocotejas, bombones con diferentes rellenos típicos de Perú, que aquí llevan pan de pascua en su interior. Una delicia que es aconsejable probar en su estilosa terraza del tercer piso.

DONDE: Loreto 40-46 TEL.: 228813937 HORARIO: Lu. a mi., de 8 PM a 12 AM. Ju. a sá., 8 PM a 2 AM EST.: En calles aledañas, con propina. Uno para preparar en casa Miguel Gonzalez Larraguibel, el ex barman de El Barrio, el restaurante de Alonso de Córdova, comparte una receta infalible para hacer en casa el mejor cola de mono. Es una diferente, porque en vez de usar café, él opta por el té.

Caja la-tercera

¿Los ingredientes? 250 ml de leche, té de almendras (Dilmah tiene uno), 50 ml de pisco, dos cucharadas de esencia de vainilla y 60 ml de goma con canela en polvo.

Primero, debe calentar la leche y echarla sobre el té. Deje enfriar y agregue luego hielo y los demás ingredientes. Se lucirá con sus invitados si lo sirve en copa y le pone unas ramitas de canela para decorar.