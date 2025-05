Disquerías en Santiago: las mejores para comprar vinilos

1. Kali Yuga Distro

Kali-Yuga-Distro.jpg la-tercera

Foto: Kali Yuga Distro

En lengua sánscrita, "Kali Yuga" significa "Edad de Hierro", que es el último período de la Prehistoria.

Precisamente la que habría sido la banda sonora de esa época es la que encuentras en Kali Yuga Distro: música oscura, intensa y con un aire apocalíptico.

Por eso es normal que al entrar a esta disquería ubicada en la Galería Interprovidencia, esté sonando algo de Nick Cave, Death In June o Killing Joke.

La abrieron hace una década una pareja de melómanos, Castora de la Barra y Claudio Parra, amantes del rock alternativo, la vanguardia y, en general, la música más arriesgada.

En su local podrás comprar discos nuevos y usados, entre novedades y joyitas difíciles de encontrar, como algunas ediciones de Dead Kennedys o de los alemanes Einstürzende Neubauten.

Los precios que cobran son moderados e, incluso, en ocasiones hacen remates, vendiendo a precio de costo álbumes de Fever Ray o The Smiths, por ejemplo.

De las disquerías en Santiago, esta es una de las que tiene una de las mejores selecciones de música chilena, siempre de lado alternativo.

Por eso, encontrarás discos de sellos pequeños, pero empeñosos, como LeRockPsicophonique o AlgoRecords.

Incluso, tienen un sello propio, que ha editado álbumes de bandas como Pájaro de Mal Agüero, donde toca el dueño del local.

Si buscas casetes, aquí también hay hartos, nuevos y usados, desde Ramones hasta Slowdive.

HORARIO: Lunes a viernes, 11 aM a 8 PM. Sábado, 11 AM a 3 PM

2. Sonar

Tienda-Sonar.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Si andas en busca de lo último que acaba de salir, entonces debes ir directo a Sonar, que de seguro lo encontrarás ahí.

En esta disquería de Providencia, abierta desde 2001 en el Paseo Las Palmas, incluso tienen algunos discos un día antes de su lanzamiento mundial.

¿Buscas la última sensación del indie? Ahí la tienen. ¿Y el más reciente del sentido cantautor Damien Jurado? También.

Son más de 5.000 mil títulos los disponible en stock, de lo que Víctor Vega, el dueño de Sonar, llama "buena música": encontrarás desde indie pop hasta soul, pasando por la electrónica y el jazz.

Lo bueno es que si no encuentras acá el vinilo que andas buscando, lo encargas y lo tienes en un par de semanas.

¿Los precios? Desde $ 14.900 los vinilos y $ 8.900 los CDs.

En sus estantes, además, verás otros artículos melómanos, como libros y revistas como la siempre bien ponderada Rockdelux.

Si andas por el centro, también hay una local ahí, en la Galería La Merced, local 7B.

HORARIO: Lunes a viernes, 11.30 AM a 8 PM. Sábado, 11.30 PM a 3 PM

3. Disco Intrépido

Disquería-Intrépido-5.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

De las disquerías en Santiago esta debe ser la única donde puedes tomar una cerveza o disfrutar una pizza mientras vitrineas discos.

Eso pasa porque está instalada, desde marzo de este año, en el segundo piso del gastrobar Plaza Victoria, ese ubicado justo a la salida poniente del Metro Santa Isabel.

Al subir, te sorprenderás con la cantidad de vinilos que hay: miles de títulos distribuidos en cubetas, la mayoría usados, aunque también algunos nuevos.

Aunque su fuerte es la música alternativa, también encontrarás otros estilos, como reggae, soul, tropical y hasta baladas, todos bien organizados.

Si te gusta la electrónica, hay toda una sección dedicada a los beats, llamada Dj Tools.

Date el tiempo para vitrinear con calma, que hay varios "tesoros" escondidos ahí, como los de la sección Hard to find, entre los que hay una edición original del Be here now, de Oasis, a $ 84.000.

¿El resto de los precios? Bien accesibles, como uno del ídolo Tom Waits a $ 14.000, por ejemplo.

También hay algunos en remate desde $ 5.000.

Ojo, que aquí también hay una buena cantidad de discos chilenos, no sólo en vinilo, sino también en caset y cedé.

Atento a las redes sociales de Disco Intrépido, que son frecuentes las tocatas en el local, de indie, electrónica o jazz.

HORARIO: Lunes a viernes, 4 PM a 8 PM

4. La Tienda Nacional

Tocata-La-Tienda-Nacional-14.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

No te extrañes si al entrar a este local está sonando Pino, de Diego Lorenzini, Vendaval, de Rulo, o alguna canción de Pascuala Ilabaca.

Su nombre ya delata que esta tienda de calle Merced está especializada en las creaciones de artistas chilenos, no sólo de músicos, sino también de escritores y artistas visuales.

Por lo mismo, ahí tienen el catálogo físico de artistas locales más grandes del país: son más de 3.000 títulos, entre vinilos, casetes y CDs.

Tienes que bajar hasta el subterráneo para encontrar el disco que buscas, que ahí están todos: desde bandas conocidas, como Los Tres o Javiera Mena, hasta algunas de regiones que se conocen poco en Santiago.

"Si no tenemos lo que busca, lo conseguimos. Si no lo conseguimos, no existe", es el lema de esta tienda que acaba de cumplir siete años en barrio Lastarria.

Entre las novedades que verás por estos días están el vinilo de Eclipse, de Cómo Asesinar a Felipes, y el CD de Mala fama, el último de Ases Falsos.

No te extrañes si en una visita te topas en el subterráneo con una tocata gratuita de Fernando Milagros o una firma de discos de Pascuala Ilabaca, que son parte de la oferta de la tienda.

HORARIO: Lunes a viernes, 11 AM a 8 PM. Sábado, 12 PM a 9 PM

5. Needle

Needle-Bellas-Artes.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Partió en 2009 como una tienda virtual y hoy Needle está convertida en una de las disquerías en Santiago que los melómanos deben visitar.

En realidad no es una, sino cuatro: en 2013 abrieron en el Drugstore su primer local, luego sumaron otros en Bellas Artes, Barrio Italia y el Parque Arauco, que está recién inaugurado.

Date una vuelta por la sucursal del barrio Bellas Artes, que ahí es frecuente que te encuentres con tocatas gratuitas de la escena under o Djs pinchando, en los llamados Domingos de Torna.

¿Qué encuentras en sus cubetas? Harto indie, música experimental, una buena selección de electrónica, reggae y dub y bandas chilenas sicodélicas.

Aquí también puedes ir en busca de discos que están fuera del radar occidental, porque traen compilaciones que cuesta ver por acá, de jazz etíope, funk nigeriano o de desconocidos pero influyentes sellos de dub.

Si quieres puedes revisar antes su web, que ahí suelen publicar todo su catálogo, incluidos los recién llegados.

Los precios son los justos. ¿Un ejemplo? El vinilo del último de los suecos The Radio Dept. cuesta $ 14.900.

Mucho mejor si topas con algunas de sus liquidaciones, cuando los títulos se llegan a vender hasta con 30% de descuento.

Otro de sus fuertes son las tornamesas y equipos de audio.

HORARIO: Lunes a sábado, 11 AM a 9 PM. Domingo, 12 PM a 6 PM

6. Johnny Records

Johnny-Records-2.jpg la-tercera

¿Los vinilos originales de Luis Miguel? Están en Johnny Records, una de las mejores tiendas de vinilos del Persa Biobío.

Es también una de las clásicas de ahí, porque Johhny Cavieres la abrió hace 22 años, en plena época de oro del cedé y cuando casi nadie pescaba los vinilos.

Desde entonces no se ha movido de lugar, el galpón 4 del Persa Víctor Manuel, eso sí en un local mucho más amplio que el original.

Ahí, puedes vitrinear en uno de los stocks de vinilos más grandes de Chile: más de 13.000 LPs.

Tiene de todo lo que puedas imaginar: reggae, soul, rock alternativo, hip hop, folk y mucho más.

Eso sí, tiene dos fuertes. Uno son los discos latinos, difíciles de hallar, como los de Luis Miguel, Shakira y Los Angeles Negros.

El otro son los álbumes de metal, raros de ver en Santiago, traídos principalmente desde Alemania.

También hay una buena oferta de ediciones chilenas de los 70 y 80, de artistas como Los Jaivas y Víctor Jara.

Los precios son variados y accesibles. Revisa con calma, que de seguro hallarás algún favorito personal a un valor ridículamente barato.

Ojo con las cubetas que están en la parte de adelante del local, que esos se venden a 4 por $ 10.000 ¿Qué hay ahí? Rarezas de la actriz-cantante Isabelle Adjani o de cantautora Emmylou Harris, por ejemplo.

Lo bueno es que puedes pasar cualquier fin de semana por Johnny Records y siempre encontrarás nuevos títulos, porque cada 15 días le llegan nuevos desde EE.UU., Inglaterra o Alemania.

Por ahora, sólo puedes pagar en efectivo o transferencia.

HORARIO: Sábado, domingo y feriados, 11 AM a 6 PM

7. Tres Oídos

Tienda-de-vinilos.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Puede que hayas pasado un montón de veces por al lado de la disquería Tres Oídos y ni siquiera te hayas dado cuenta.

Y es que aunque se encuentra en pleno Providencia, está casi escondida en uno de los locales frente a la plaza central de las Torres de Tajamar.

Pequeña y con onda, entrar ahí es como ir a curiosear los discos en el living de los amigos.

Los amantes de los sonidos más inquietos suelen pasar todas las semanas por ahí, porque siempre encontrarán alguna joyita, ya alguna rara edición de Stereolab, Sonic Youth o de los enigmáticos The Residents.

Hasta te puedes topar con algunos que quizás jamás verás en otra parte, como unos singles de Bjork inencontrables.

Si te gusta la electrónica de los 90, de seguro te llevarás varios vinilos a casa, de The Orb, Orbital o Colduct.

Otra de las cosas buenas de Tres Oídos son las tocatas gratuitas que se montan en los local los viernes a las 8 PM.

¿La próxima? Un set del productor electrónica Mika Martini, este 27 de julio.

HORARIO: Martes a viernes, 4 PM a 8 PM

8. Local 54

Local-54.jpg la-tercera

Otra buena picada de vinilos en el Persa Biobío es Local 54, que está a pasos de Johnny Records.

Tiene una cantidad apabullante de LPs, por lo que puedes pasar horas rebuscando acá.

Lo mejor que tiene son los precios, muy baratos, y fijos.

Por ejemplo, hay toda una sección con discos a $ 8.000, de los años 60, 70 y 80.

Puedes hallar ahí desde uno de Beach Boys hasta Janet Jackson, pasando por Bruce Springsteen, Simply Red, Abba o Carole King.

Si tienes paciencia -y tiempo- echa un ojo al local que tienen justo al frente, donde todos los títulos simple están a sólo ¡$ 3.000!

Ahí hay literalmente de todo: música clásica, folk escocés, grupos hawaianos y hasta un par de Stevie Nicks, la recordada cantante de Fleetwood Mac.

Si alguna te da curiosidad, puedes pedir escucharlo antes.

HORARIO: Sábado, domingo y festivos, 11 AM a 6 PM

9. Vinilos por Mayor

Vinilos-por-Mayor.jpg la-tercera

Ojo, que de las disquerías en Santiago esta es una de las que tiene mejores precios.

Vinilos por Mayor abrió hace un par de años en el barrio Italia y luego sumó otro en plena Alameda.

De todas formas, el más surtido y cómodo para vitrinear tranquilo es el de barrio Italia.

En un espacio cómodo te encontrarás con varios estantes con los LPs, la mayoría nuevos, bien ordenados por estilo: alternativo, metal, latino, punk, country y varios otros más.

Decíamos que lo mejor son los precios. Puedes comprar, por ejemplo, un disco doble de los norteamericanos Wilco por $ 20.000, mucho más barato que en otras disquerías en Santiago.

En tanto, un LP de Los Tres puede valer $ 14.000 o la reedición del legendario debut de Aguaturbia, $ 15.000.

Incluso, hay cajas con vinilos a $ 5.000 y otros a ¡$ 1.000!

Si antes quieres probar uno, hay una tornamesa y una silla para hacerlo cómodamente.

HORARIO: Lunes a domingo, 11 AM a 2 PM y 3 PM a 8 PM

10. Hugo Chávez

Hugo-Chavez-foto-Radio-Futuro.jpg la-tercera

A la derecha, Hugo Chávez. Foto: Radio Futuro

Hoy hay muchas disquerías en Santiago, pero pocas como la de Hugo Chávez Smith.

De partida no tiene local, porque su mueve con sus discos por ferias como Vinilo Libre, que se hace siempre en el GAM.

Lo otro particular es su dueño, que no es el ex presidente venezolano, sino el melómano detrás de la mítica disquería Background, de Providencia.

Fue el mismo que en los 80 tuvo una tienda de discos en el sur de Londres, a donde llegaban a vitrinear los futuros miembros de Stereolab y Saint Etienne.

Fue ahí donde se empapó de buena música y donde empezó a coleccionar una cantidad impresionante de LPs.

Varios de esos son los que suele vender en ferias y eventos, joyas casi imposibles de encontrar hoy, como primeras ediciones de Suede, Sonic Youth, Cocteau Twins o The Charlatans.

También, mucha electrónica de los 90 y, sobre todo, sicodelia, uno de sus géneros favoritos.

Dependiendo del título, cuestan desde $ 14.000.

Si te muestras interesado, Chávez no tendrá problemas en quedarse conversando contigo por horas sobre Frank Zappa, indie inglés de los 80 o desconocidas bandas peruanas.

La foto principal es de María Ignacia Concha