El Museo de la Educación inaugura un patio de juegos gratuito, seguro y muy entretenido

Todos los años, el Museo de la Educación Gabriela Mistral le da nueva vida a su fresco patio interior y lo transforma en un espacio para que niñas y niños puedan jugar.

Así, han instalado ahí una mesa de ping pong, un mini taca-taca, tableros de ajedrez y hasta un jenga gigante para poner a prueba la destreza de sus pequeños visitantes.

Sin embargo, como la situación sanitaria impide tener juegos que requieran manipulación, decidieron buscar alternativas seguras, pero igualmente entretenidas.

Por eso, ahora la explanada de cemento en el histórico edificio del barrio Yungay donde funciona -el que antes era de la Escuela Normal de Niñas N°1 Brígida Walker- se transformó un patio con juegos de pie, que se pintaron en el suelo.

Un luche, un laberinto de pajaritos, un juego para saltar de institución en institución cultural y hasta una ciclovía para bicicletas sin pedales son las entretenciones que ahora niñas y niños encuentran ahí y donde podrán divertirse saltando cuántas veces quieran.

Y todo gratis, ya que la entrada al Museo de la Educación es sin costo para todos los públicos.

En familia en el Museo de la Educación

Foto: Museo de la Educación

Si vas en familia, hay varias otras actividades que pueden hacer en el Museo de la Educación, recinto que rescata la historia de la enseñanza pública y privada en el país y que funciona desde 1941.

Juntos puede visitar la exposición permanente y hacer un especie de viaje en el tiempo para conocer cómo eran las antiguas salas de clases, ya que ahí se exhibe mobiliario y artículos históricos de diferentes escuelas, más de 2.000 piezas entre las que hay pupitres y pizarrones.

Y de seguro los más jóvenes se van a sorprender con la cabina de castigo, donde encerraban a los alumnos que cometían falta y que, afortunadamente, ya no se usa.

Las visitas a la muestra se realizan en dos horarios, a las 11 AM y a las 3.30 PM, y antes deben agendar a través de la web del museo.

Su biblioteca patrimonial igual está abierta, al igual la huerta comunitaria, que puedes ir a regar los martes a las 11 AM y los jueves a las 4 PM. No importa si no tienes regadera, ya que ahí les ayudarán a hcer una con botellas de plástico.

