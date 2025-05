Estos son los entretenidos museos de Santiago que están abiertos este verano

MIM 4 ok

Hay varios museos abiertos en Santiago este verano. Son un panorama ideal para ir en familia, porque grandes y chicos pueden aprender y divertirse al mismo tiempo.

Por eso, armamos una guía con varios de estos recintos culturales que recibirán público durante enero y febrero, con atractivas exposiciones, talleres, regalos y más.

MIM

MIM Vacaciones de Invierno la-tercera

Foto: MIM

Un clásico de todos los tiempos es el Museo Interactivo Mirador (MIM), que este verano tiene varias novedades para los más chicos y chicas.

Tres nuevos espacios se están inaugurando durante estos meses en el MIM: la Sala Matemática, la sala Comunica-T y la sala MicroVida.

Ésta última se creó a raíz de la pandemia, e incluye una experiencia de realidad aumentada en la que el público se puede observar en una gran pantalla rodeado de curiosos seres unicelulares.

Si vas a este recinto, también te vas a encontrar con los hits del museo, como la cama de clavos y la casa sísmica, que recrea con exactitud el terremoto del 27F en Santiago.

Ojo, que después de casi dos años, volvieron los talleres presenciales, donde los niños y niñas podrán aprender sobre ciencia de manera divertida y didáctica.

Para asistir al MIM debes comprar tu entrada a través de su sitio web y con al menos un día de anticipación.

Los tickets cuestan $ 4.000 para niños de 2 a 18 años y $ 5.000 para adultos. Profesores, tercera edad y personas con discapacidad, entran gratis.

Ojo, que para entrar, todos los mayores de 12 años deben tener su Pase de Movilidad.

Museo Artequin

Museo Artequin la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Un panorama imperdible para los niños y niñas en este verano, es el Museo Artequin, que hace unos meses reabrió sus puertas frente a la Quinta Normal.

En ese lugar podrán disfrutar de entretenidas exposiciones como Día de muertos, dedicada a esta tradicional festividad mexicana, que estará hasta el 30 de enero.

Además, durante todo enero se estarán haciendo entretenidos talleres con opciones para todas las edades, donde grandes y chicos podrán aprender a hacer banderines mexicanos o corazones en yeso, por ejemplo.

Para visitar el museo, no necesitas inscribirte previamente y la entrada general tiene un valor de $ 1.500. Niños, niñas, estudiantes y tercera edad pagan $ 1.000 y el ingreso es gratuito los domingos.

De martes a viernes, este recinto funciona entre 9 AM y 6 PM, y los fines de semana y festivos, entre 11 AM y 6 PM.

Aprovecha de visitarlo en enero, que durante todo febrero el Museo Artequin estará cerrado.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Museo-de-la-Memoria-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Museo de la Memoria

Son varios de los museos que están en el eje Matucana, y uno de ellos es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Este espacio destinado a visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado entre 1973 y 1990, está abierto de martes a domingo entre 10 AM y 4.30 PM.

Ahí puedes conocer los espacios que dan vida a su exposición permanente, donde hay un mapa del mundo con otros hechos similares en distintos países del mundo.

Además, se exhiben las distintas etapas que tuvo la dictadura y las violaciones a los derechos humanos en Chile, desde el golpe del 11 de septiembre de 1973 hasta los esfuerzos por encontrar la verdad y hacer justicia.

También te vas a encontrar con tres exposiciones temporales que estarán durante todo el verano, entre ellas Violeta Parra: Ir a Matucana, pasear por la quinta, que mostrará por primera vez en Chile la arpillera La Huelga de los Campesinos, y la obra Justice.

El acceso al museo es por orden de llegada, o puedes asegurar un cupo para una visita guiada a través del correo visitasguiadas@museodelamemoria.cl.

Museo Histórico Nacional

Museo-Historico-Nacional-ok.jpg la-tercera

Foto: Ministerio de Cultura

Otro de los museos abiertos en Santiago que puedes visitar este verano, es el Histórico Nacioanl, ubicado en plena Plaza de Armas.

Conocerlo es un lujo porque además de estar en el kilómetro cero de la ciudad, se fundó en el palacio de la Real Audiencia, en 1911.

Ahí encuentras variadas exposiciones con objetos patrimoniales, que abarcan desde la época precolombina hasta la década de 1970.

La entrada es gratuita y no necesitas reservar previamente. Si deseas, puedes agendar una visita guiada, con un grupo de al menos cinco participantes.

Para esto, un profesional del Área de Educación, Mediación y Ciudadanía te mostrará la exposición permanente del museo, contándote la historia de las piezas que ahí exhiben.

Para este recorrido guiado, debes reservar al correo educativo@mhn.gob.cl.

Museo Ferroviario

Museo-Ferroviario-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Parque Museo Ferroviario

Estuvo cerrado por más de un año, pero hace unos meses que el Museo Ferroviario ya está abierto nuevamente.

Te hablamos de la exposición que en 1985 se instaló en el Parque Quinta Normal, con una de las colecciones ferroviarias más importantes de Sudamérica.

Ahí, niños y niñas pueden jugar a ser conductores en 16 locomotoras, cuatro coches y dos vagones. Mientras se divierten, pueden conocer la historia de estas valiosas máquinas.

Puedes visitar este museo de viernes a domingo, sin reserva previa. La entrada se compra en el lugar y tiene un valor de $ 1.500 para adultos y $ 1.000 para niños, niñas y tercera edad.

Además, las personas en situación de discapacidad entran gratis.

Museo de Historia Natural

Museo-Nacional-de-Historia-Natural-ok.jpg la-tercera

Foto: Museo de Historia Natural

Otro museo que encuentras en el Parque Quinta Normal es el de Historia Natural, que es uno de los más antiguos de América, fundado en 1830.

Hasta ahí puedes ir de martes a domingo en dos bloques horarios: de 11 AM a 12.30 PM, y de 2 PM a 4 PM.

En estas visitas podrás recorrer el primer piso del museo en una sola dirección, el que incluye la exposición permanente Chile biogeográfico y los atractivos del salón central.

Ahí están el famoso esqueleto de la ballena Greta y dos ejemplares del chilesaurus, unas réplicas del dinosaurio descubierto en 2004 en la zona austral de Chile, cerca del lago General Carrera, y al que se considera como el “eslabón perdido” de la paleontología mundial.

La entrada es gratuita y no necesitas inscribirte previamente.

Museo del Sonido

Museo-del-sonido-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Un museo santiaguino poco conocido es el Museo del Sonido, que está en el barrio Yungay desde el 2019.

Este lugar tiene entre sus tesoros valiosos fonógrafos y gramófonos, también conocidas como vitrolas, que eran del coleccionista Arturo Gana.

Un paseo perfecto para que grandes y chicos conozcan la historia del registro y la reproducción musical, desde el gramófono hasta Spotify.

¿Cuándo visitarlo? Está abierto de martes a domingo, entre 10 AM y 6 PM. Lo mejor es que el ingreso es gratuito en las tardes, de 2 PM hasta el cierre.

Antes de esa hora, la entrada tiene un valor de $ 1.000 para estudiantes, grupos y tercera edad, y de $ 1.500 para entrada general. Los niños menores de 5 años no pagan.

MAVI

MAVI-2-okJBrantmayer.jpg la-tercera

Foto: Mavi

En pleno barrio Lastarria está el Museo de Artes Visuales (MAVI), que puedes visitar de martes a domingo entre 11 AM y 5 PM.

Tiene seis salas con exposiciones de arte contemporáneo nacional e internacional, además de una sala MAS (Museo Arqueológico de Santiago), con piezas de arte actual y otras arqueológicas del país.

Ojo, para asistir en cualquier horario, debes tener Pase de Movilidad. Quienes no tengan este documento, podrán ir en horarios especiales: los martes entre 11 AM y 1 PM, los jueves entre 3 PM y 5 PM, y los domingos entre 11 AM y 1 PM.

El acceso al MAVI es con aporte voluntario.

Museo de Bomberos

Museo-de-Bomberos-15-e1553276469290.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Una entretenida opción para ir en familia, es el Museo de Bomberos. Es un lugar poco conocido, ubicado en el Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en la calle Santo Domingo.

Tiene cerca de 350 objetos, que te van contando la historia y los valores de esta institución. En el recorrido, vas a ver desde prendas de uso bomberil, hasta antiguos carros.

Si vas este verano, podrás visitar la nueva sala ZIMMuBo, donde te enseñarán sobre prevención de incendios en el hogar a través de dispositivos interactivos.

Además, estará disponible el Cuartel de Lectura, un espacio creado para fomentar la lectura en niños y niñas, con libros y actividades educativas.

Las visitas del Museo de Bomberos son guiadas, y no necesitas reservar previamente. Abre de martes a sábado entre 10 AM y 6 PM, y la entrada general tiene un valor de $ 1.000.

Museo Chileno de Arte Precolombino

Museo-Precolombino-ok.jpg la-tercera

Foto: Museo Precolombino

El Museo Chileno de Arte Precolombino es otro recinto que puedes visitar este verano.

Ubicado en calle bandera, este lugar que recorre las raíces culturales de América, alberga piezas de Mesoamérica, el Caribe, el Amazonas, Andes Centrales, el área surandina y de Chile.

Ahí, de martes a domingo entre 10 AM y 4 PM, puedes visitar su exposición permanente, que hace un recorrido por el territorio y los diferentes pueblos que han habitado el país.

Para asistir, no necesitas reservar previamente y las entradas tienen un valor de $ 1.000 para público general, y $ 500 para estudiantes.

Otra opción es que solicites una visita educativa, en la que te guiarán y contarán todos los detalles de las piezas que ahí exhiben. Éstas se hacen de jueves a sábado, a las 11 AM, 12 PM y 1 PM. Eso sí, debes inscribirte antes al correo visitas@museoprecolombino.cl.