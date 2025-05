Lo que debes saber antes del concierto de Backstreet Boys en el Festival de Viña

Serán los que abran la jornada festivalera del jueves 28, y es uno de los espectáculos más esperados de este certamen nacional. Y cómo no, si los Backstreet Boys en Viña del Mar vendrán a romperla con sus clásicos temas que marcaron la década del 90 y, además, con un disco nuevo recién "salido del horno": DNA, número 1 en el ránking Billboard apenas se estrenó a fines de enero.

Es decir, nada podía andar mejor para esta popular boy band originaria de Florida, que apareció en el radar musical en 1993 gracias a los coros que hacían cinco jóvenes cantantes y bailarines, A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Kevin Richardson y Nick Carter.

Pero no fue hasta 1995 cuando lanzaron su primer sencillo We've got it goin' on que- para extrañeza de muchos- fue un éxito en Europa, pero no en EE.UU. Ahora, por supuesto que es uno de sus clásicos que esperamos que toquen en el Festival.

Acá dos datos para prepararse para esa noche donde volverás a sentirte un adolescente (aunque probablemente tenga más de 30 años) durante los 90 minutos y un poco más que durará el concierto.

En el Festival de 1998

No es la primera vez que están en el Festival de Viña del Mar. Fue en 1998 -en pleno apogeo de su carrera- que aterrizaron en el país (también por primera vez), para hacer un concierto donde interpretaron hits, como All I have to givey Everybody (Backstreet's Back).

Su presencia causó desmayos, gritos e invasión de groupies en el aeropuerto de Santiago para estar -aunque sea un rato corto- cerca de ellos.

En el recital cantaron 13 temas que se corearon a "todo pulmón", como That’s the way I like it, Get down y Anywhere for you.

En esa misma oportunidad el quinteto señaló que conocían con antelación el certamen de la Quinta Vergara, gracias a una conversación que tuvieron con el cantante Ricky Martin, quien les comentó lo importante que era para la región.

DNA, nuevo exitoso disco

Recién el 25 de enero los BSB lanzaron su último disco pop, llamado DNA, el que los tendrá en gira mundial durante este 2019.

En ese contexto llega esta banda que durante sus primeros años fue producida por Lou Pearlman, quien al tiempo se supo que los estafó.

El disco tiene 12 canciones en las que retornan a los juegos de voces que los hicieron tan conocidos, entre ellas Breathe, Passionate y Chateau.

Les ha ido tan bien que rápidamente consiguieron llegar al N° 1 en el ránking Billboard, por su particular estilo noventero con sonidos bien actuales.

Ojo, según lo que contaron, cada uno de los integrantes de la banda se hizo un examen de ADN para que, así, pudieran representar sus estética personal.

Para que no te quedes sin cantar cuando interpreten estas canciones, escucha antes el álbum en las plataformas on lines, como YouTube y Spotify.