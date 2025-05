The New Look: la moda se convierte en sobrevivencia en la serie biográfica de Apple TV+

The new look

Estuvo a cargo de su marca sólo por una década, pero eso bastó para que Christian Dior se convirtiera en símbolo de la moda, con su The New Look como punto de inflexión.

Ya que con esa colección, que lanzó en 1947 tras abrir su casa de diseño y fue bautizada así por Carmel Snow, editora en jefe de Harper’s Bazaar, marcó un antes y un después.

Para su propia carrera y esencialmente para el mundo de la moda francés, que buscaba un renacer tras la Segunda Guerra y Dior logró catalizar y simbolizar en sus creaciones.

Y es precisamente la gestación de ese instante el epicentro de la trama de la serie de Apple TV+, creada por Todd A. Kessler (Bloodline) y titulada simplemente The New Look.

La que, como en su descripción oficial lo expone, muestra cómo Dior y sus contemporáneos “sortean los horrores de la Segunda Guerra Mundial y lanzan la moda moderna”.

Un relato dividido entre Dior y Chanel

Aunque el espacio, en sus 10 emisiones, no solo se centra en él y su carrera, sino que también en las vivencias durante el mismo periodo de otra figura de la moda: Coco Chanel.

Así, el relato se inicia con un hito de la carrera de Dior (Ben Mendelsohn): su conferencia de 1955 en la universidad de La Sorbonne, como el primero de sus pares en realizarlo.

Donde se refiere a la “couture” y su búsqueda por crear los vestidos más bellos, mientras el relato muestra también a Chanel (Juliette Binoche) hablando a la prensa sobre su retorno.

Sin embargo, rápidamente la serie viaja al pasado, cuando corría 1943, los nazis llevaban cuatro años ocupando Francia y los parisinos trataban de seguir con sus vidas.

Entre ellos Christian, quien trabajaba diseñando para Lucien Lelong (John Malkovich), junto a Pierre Balmain (Thomas Poitevin), los vestidos que usarían las esposas de los alemanes.

Distintas formas de supervivencia

Una labor que detestaban, pero hacían para sobrevivir, mientras la Resistencia combatía la ocupación, teniendo como una integrante a la hermana de Dior, Catherine (Maisie Williams).

Y si de sobrevivir se trata, Chanel va más allá y recurre a sus contactos para salvar de los nazis a su sobrino, llegando incluso a las altas esferas de la SS para asegurar su negocio.

En un contraste entre los creadores, con él siempre movido por el amor a su hermana, sus amigos y sus diseños, y Coco convencida de que ella y su fama están por sobre todo.

Al mismo tiempo que se expone lo supersticioso que era Dior, su carácter tímido y cordial, junto a la relación de pareja, muy privada, que tenía con Jacques (David Kammenos).

Todo acompañado por una muy buena recreación de época, sólidas actuaciones y un cierre de cada episodio con canciones interpretadas por figuras como Lana del Rey y Nick Cave.

Sin olvidar los bellos diseños a los que Christian no solo dio vida para Lelong, sino que esencialmente para su Maison Dior, en los que siempre la creación era supervivencia.

